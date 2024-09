Misoginia, violencia de género y bullying, son solo algunos de los señalamientos que pesan sobre Adrián Marcelo, actual participante de la segunda temporada de "La cada de los famosos".

Con seis semanas de juego, el youtuber se ha convertido en el participante menos querido por el público, además del más polémico gracias a los continuos enfrentamientos y amenazas que ha lanzado contra sus compañeros, específicamente contra Arath de la Torre y la actriz Gala Montes.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el influencer se ve envuelto en el escándalo; y es que posee una larga lista de controversias, problemas legales y críticas. Estos son sólo algunos los incidentes más relevantes que han marcado su carrera y lo mantienen en el ojo del huracán:

Consumo de marihuana. Para nadie es un secreto que el creador de contenido es un ferviente defensor del consumo de marihuana; incluso, ha revelado que la consume con regularidad y hasta se autonombró como e "adicto funcional"; sin embargo, lo que le han valido fuertes ataques es que ha promovido su uso a través de su canal de youtube con dinámicas como dar dinero o condicionarle ayuda a la gente a cambio de fumar un "porro".

Comentarios misóginos y gordofobia. Otro de los escándalos del youtuber, fueron los señalamientos en su contra por los comentarios misóginos y gordofóbicos que hizo durante su participación en el podcast "Mal Influencers" de Karla Panini. En febrero del 2023, hizo fuertes declaraciones sobre las mujeres con sobrepeso, sugiriendo que no merecían ser presentadas en la portada de una revista, pues lo único que habían hecho en la vida era tener un cuerpo grande: "las gordas están mal, porque ahora salen en revistas y posando... no, no, no. No hiciste nada para merecer una portada". Estas declaraciones fueron duramente criticadas y llevaron a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) lo investigara por promover actitudes discriminatorias y violentas hacia las mujeres.

Acusaciones de abuso sexual. En temas mucho más graves, Marcelo también enfrentó acusaciones de abuso sexual. En abril del 2023, Carolina Lerma, exnovia del influencer, lo denunció públicamente por intentar forzarla a mantener relaciones sexuales.

Según la denunciante, el incidente ocurrió en 2022, después de que se reunieran para hablar sobre su relación pasada. En sus declaraciones, Lerma asegura que Marcelo le mostró sus partes íntimas, la besó a la fuerza y cuando se negó a tener intimidad con él se expresó de "manera denigrante". La acusación fue tomada muy en serio por las autoridades, y la Fiscalía de Nuevo León abrió una investigación formal en su contra.

Tuits controvertidos sobre abuso infantil. Una de las controversias que se suman a su larga lista y que generaron gran indignación, son las publicaciones que hizo en 2014 en su (entonces llamado) perfil de Twitter y en los que, aparentemente, hacía apología del abuso infantil.

Aunque borró estas publicaciones, las capturas de pantalla se hicieron virales, y mostraban mensajes como: "¿Alguien sabe dónde venden niñas de 8 años? De preferencias sumisas” Muchos criticaron la falta de sensibilidad y el peligro de normalizar este tipo de comportamientos, incluso lo tacharon de pedófilo.

Violencia de género. La participación de Adrián Marcelo en "La casa de los famosos México" también ha estado rodeada de escándalos. Uno de los más comentados fue el encontronazo que tuvo con Gala Montes, en el que desacreditó su diagnóstico de depresión, la llamó "cachonda" y aseguró que no le importaba salir detenido del reality, dejando entrever que podría agredirla físicamente.

Además, también ha hecho comentarios sobre el físico de las participantes; lo cual ha sido calificado como misógino y violento.

