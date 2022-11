Tomó clases con "la güereja" y actuó como limpiaparabrisas: El camino de Tenoch Huerta antes de Namor

Hoy se estrena finalmente “Black Panther: Wakanda Forever”, la cinta con la que Tenoch Huerta está rompiendo esquemas, debido a que a pesar que la cinta todavía no se estrena, la crítica internacional ha aplaudido su interpretación como “Namor”, el rey de Atlantis, denominándola como una de las mejores de la producción de Marvel. Sin embargo, al actor mexicano le llevó 16 años llegar hasta donde está, pues el primer papel que interpretó fue un limpiaparabrisas.





Son muchos los logros que Tenoch Huerta ha granjeado en su carrera como actor, pues si bien, la nueva cinta de Ryan Coogler no es la primera película en inglés en la que participa, sí se trata de una de las películas más esperadas del año a nivel mundial, por lo que su nombre ya circula en múltiples artículos sobre cine, pero para llegar al lugar en donde se encuentra ahora, el actor se inició en el cine con pequeños papeles.

Antes de incursionar en la actuación, Tenoch se forjó en la carrera de Comunicación y Periodismo, en la FES Aragón. Hace tres años, el actor mexicano habló acerca de la sinergia que existe entre las dos disciplinas a las que ha dedicado su vida, al considerar que “actuar en comunicar”, sólo que la actuación propicia que se hable de otro tipo de temas, dándole prioridad a la exposición de las emociones.

“La carrera me sirvió, primero, para leer los guiones, para poder entender qué se está diciendo y por qué se está diciendo, entender las intenciones que hay detrás de cada guion, poderlo leer, comprender e interpretar”, expresó en una entrevista con el centro académico donde estudió.

Y aunque el actor se inclinó por dedicarse a la actuación, luego de cuatro años de carrera, ha reconocido que la UNAM representó un antes y un después dentro de su vida, pues sus estudios le ayudaron a cimentar una estructura tanto intelectual y emocional:

“La estructura que me dio la UNAM ha sido invaluable. Para mi vida sí ha habido un antes y un después de la UNAM, y el después de la (ENEP) Aragón, ha sido uno de los momentos más luminosos de mi vida”.

Luego de concretar sus estudios, Tenoch indicó que se convirtió en una persona mucho más sensible, puntual y profunda, pues fue el momento en que eligió buscar una oportunidad dentro del mundo de la actuación, el cual le había llamado la atención desde que era pequeño, pues su padre, aficionado al cine, le heredó la pasión por el séptimo arte.

Fue así que, en 1998, su padre lo inscribió en un taller de actuación impartido por la escuela de María Elena Saldaña, “La güereja”, mientras Tenoch (de 17 años) se encontraba de vacaciones del ciclo escolar, pero no pasó mucho tiempo para que abandonara estas clases, debido al entorno.

“Me gustaba, pero el ambiente y los compañeros eran medio nefastillos, entonces me salí”, contó a “Pie de página”.

Pero, en esos momentos, Tenoch compaginaba ya no sólo sus estudios universitarios, sino sus entrenamientos, debido a que practicaba futbol americano, por lo que tenía varias actividades con las cuales cumplir. Sin embargo, su padre no quitó el dedo del renglón y lo persuadió para que se inscribiera en otros talleres de actuación.

De esa manera, el actor comenzó a probar suerte en otros centros de formación, así fue que ingresó a la escuela de actuación de Luis Felipe Tovar, recinto donde conoció al actor Carlos Torres Torrija, a quien ha denominado como su mentor: “Será mi mentor y gran guía el resto de mi vida”, pues de acuerdo con lo que ha contado, fue él quien lo convenció de continuar por el camino de la actuación.

“Me convence de que puedo y tengo todo para ser un actor, pero yo nunca soñé con ser actor porque no puedes soñar lo que no ves. Y en ese entonces no había actores como yo en la televisión, los actores morenos de la televisión eran personajes sin ninguna influencia”, detalló con “Pie de página”.

Y aunque la primera aparición en Tenoch en cine pasó casi desapercibida, pues interpretó a un limpiaparabrisas (en 2006) en la película “Así del precipicio”, su objetivo era deconstruir los personajes interpretados por personas de tez morena, los cuales siempre connotaban un espacio intrascendente en la pantalla.





“Si había un personaje moreno que tuviera influencia, era el narco, el violador, el asesino (…) esos personajes en esas ficciones no tenían ninguna importancia dramática”.

De esa manera fue que poco a poco, el actor mexicano fue haciéndose acreedor de una carrera consolidada, al participar en grandes producciones mexicana como “Déficit”, “Café paraíso”, “Sin nombre”, “Colosio: El asesinato”, así como en cintas internacionales como Stand Clear of the Closing Doors, The Forever Purge y, por supuesto, la película por la que está por estrenar, “Black Panther: Wakanda Forever”.

Rescatamos una de las frases que Tenoch ha expresado anteriormente:

“Afortunadamente, yo entré al cine en un momento en que las historias que se contaban cambiaron y, tal cual, apenas abrieron la puerta, apenas se abrió tantito la puerta, metí el pie, y después metí el codo y abrí la puerta con todo y me metí y ahora nadie me saca”.

