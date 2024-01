Desde Rihanna hasta Caifanes, los artistas que se presentaron en Plaza Condesa

El Plaza Condesa, un recinto de entretenimiento emblemático con más de 60 años de historia en la Ciudad de México, ha sido demolido en su totalidad. Imágenes que circularon en Twitter este 12 de enero mostraron la esquina de avenida Tamaulipas y Nuevo León, frente al Parque España, ahora reducida a escombros.

El edificio no estuvo exento de dificultades. Se vio afectado por pleitos legales y los estragos de dos terremotos, como el ocurrido en 2017. Incluso hubo alertas que indicaban que el edificio estaba al borde del colapso. A pesar de estos desafíos, el Plaza Condesa fue testigo del paso de innumerables celebridades, incluyendo a la estrella estadounidense Rihanna y a renombrados artistas nacionales como Caifanes.

Famosos que dejaron su huella

Desde su construcción en 1950 hasta su inauguración en 1972, el Plaza Condesa tuvo diversas funciones, desde la venta de coches hasta la operación de un cine y un casino. Según información de EL UNIVERSAL, incluso John Travolta se presentó en el foro con el estreno de "Vaselina", convirtiéndolo en un símbolo de la vida nocturna.

Además, albergaba bares y antros, tal como el Pata Negra, de música alternativa, o el Arctic Bar, con estructura de hielo, donde los asistentes aprovechaban para tomarse fotos para presumir en Instagram. Lo mismo el Caradura, recinto que albergaba tocadas de bandas de rock en vivo

Conciertos Inolvidables

Entre los eventos más recordados se destaca el inicio del tour 777 de Rihanna en el Plaza Condesa, donde temas como "Coulda been the one" y "Birthday Cake" resonaron en aquella velada. También se recuerda la presentación de Morrissey en 2011, generando emociones con su tema "Meat is murder" y proyectando imágenes de maltrato animal en el fondo.

Memorias de Caifanes y otros

La banda Caifanes marcó el recinto con múltiples presentaciones, destacando en septiembre de 2011 con canciones como "La célula que explota", "Miedo" y "Viento". En 2013, Porter pisó el Condesa, brindando una experiencia única a quienes asistieron, aunque no llenaron el recinto.

El fin de una era y promesas interrumpidas

En el año 2020, el Plaza Condesa tenía una serie de conciertos programados que se vieron afectados por la pandemia de Covid-19. Una vez superada la emergencia sanitaria, estos eventos no pudieron ser pospuestos. Entre los artistas que estaban previstos se encontraban nombres como Danny Ocean, Friendly Fires, The Driver Era y The Midnight LA.

En ese mismo periodo, se hizo público que el recinto enfrentaría su demolición, ya que se le catalogaba como un edificio de alto riesgo. El 20 de abril de 2021, el personal de la alcaldía Cuauhtémoc colocó un aviso en el recinto con una advertencia clara: "Este inmueble es de alto riesgo. El ingreso es bajo su propia responsabilidad."

*Con información de Jorge Medellin y Rubén Castro.

