Alex Lora está preparando un nuevo concierto virtual con el que celebrará 52 años de carrera, y lo hará de la mano de artistas invitados como Mario Bautista, Sabo Romo, C-Kan, Margarita la Diosa de la Cumbia, Flor Amargo, entre otros artistas, el próximo 24 de octubre a las 20:30 horas.

En estas más de cinco décadas de carrera, el artista dice que sí, que las canciones que hizo en esos primeros años siguen vigentes en la época actual, aquellas que hablan del gobierno y los gobernados.

“Son rolas que hablan del momento histórico, social y político que estamos viviendo, todas esas cosas que inventé hace cincuenta años en este momento están igual o más vigentes que cuando las hice”, dijo el artista.

También lee: Celia Lora y Lizbeth Rodríguez ponen a prueba su coraje

Durante esos años de carrera, una constante ha sido la crítica a los gobiernos y los saludos a gobernantes que siempre dan de qué hablar, pero que él dice, no es algo personal, sino el sentir de “la raza”.

“Yo toda mi vida, desde cuando comencé a rocanrolear, siempre he satanizado, criticado y ridiculizado al gobierno porque el gobierno siempre ha satanizado criticado y ridiculizado al rock and rol, y yo como rockanrolero les he regresado el favor, a todos los personajes que han sido de nuestro gobierno y a todos los que han participado siempre les he mandado saluditos (mentadas de madre), no solamente a nuestro gobierno sino a los gobiernos del mundo como por ejemplo a nuestro querido Donald Trump”.

Su concierto, que tendrá un costo de 120 pesos, se transmitirá por plataformalive.com y parte de las entradas se destinarán al grupo Fuerza Migrante, para beneficiar a migrantes mexicanos o latinos en Estados Unidos afectados económica o emocionalmente por Covid-19.

También lee: Aleks Syntek hace equipo con Alex Lora para subir juntos en cine

“No podemos dejar pasar el aniversario de El Tri porque no cualquier día se cumplen 52 años de rockanrolear y la única forma de hacerlo es a través de este concierto que tenemos ahora, por eso lo vamos a hacer como una tocada completamente real, con producción, con performance, con invitados, con pantallas, con equipo de sonido para agasajarnos a nosotros y agasajar a la banda”, agregó el compositor.

El concierto durará alrededor de dos horas y media, nada que ver con las siete horas que El Tri se ha aventado en conciertos en vivo, pero así es la situación con la tecnología, comentó. Lo bueno, dijo, es que esa noche habrá muchas sorpresas para los invitados.

“Vamosa estrenar canciones nuevas que he inventado con esta onda de la pandemia como “Sobrevivir”, “El Virus del Amor”, “La Rola de los amigos”, también vamos a tratar de abarcar lo más posible de la discografía de El Tri”.

al