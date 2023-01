Desde Jenna Ortega hasta Kaley Cuoco, estas fueron las estrellas que desfilaron por la alfombra roja de los Globos de Oro

La edición 2023 de la entrega de los premios Golden Globe tienen un significado muy especial, porque no sólo se pone fin a dos años de restricciones en la celebración debido a la pandemia, también se cumplen 80 años de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) decidió premiar a lo mejor del cine y la televisión, así que esta vez el glamour tenía que estar por todo lo alto.

Antes de la ceremonia se llevó a cabo la ptradicional alfombra roja, donde nominados y otros famosos desfilaron con sus mejores galas para alumbrar el secenario de Hollywwod.

Jemie Lee Curtis fue una de las primeras en llegar, luciendo un elegante vestido negro con encaje y su caraterístico cabello corto en el que resaltaban, con orgullo, sus canas. Esta estrella está nominada en la categoría Mejor Actriz de Reparto por la película "Everything Everywhere All at Once", la cual ella definió como una historia de amor; además reconoció que durante el rodaje de esta película casi nunca estuvo en su camerino, porque ella siente que su lugar es estar siempre en el set.

Quien está nominada en la categoría Mejor Actuación de una Actriz en un Papel Secundario en una Serie de Televisión de Comedia Musical o Drama por "Abbott Elementary", es la actriz Sheryl Lee Ralph, que se dijo emocionada por esta primera nominación, pero aseguró que si ese premio es para ella nadie se lo quitará.

La exmodelo Heidi Klum también pasó por la alfombra y se rob{o todas las miradas gracias a su espectacular vestido de lentejuelas plateadas y plumas grises, que hicieron lucir sus espectaculares piernas. La nominada a Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión por "House of the Dragon", Emma D'Arcy, se presentó en la alfombra roja de los Golden Globe con un vestuario que definió como no binario, ya que se trataba de un smoking negro unas dos tallas más grandes, con camisa blanca y guantes azules, completando su atuendo con el cabello corto y un maquillaje ahumado.



Heidi Klum deslumbró con su atuendo de lentejuelas y plumas Foto: EFE

Letitia Wright y Margot Robin caminaron juntas por la alfombra roja, la primera iba en un sobrio vestido Prada mientras que la nominada a Mejor Actriz de Película, Musical o Comedia por "Babylon", iba en un bello vestido Chanel en color rosa, que resaltaba su silueta; ella comentó que si ganaban el premio organizaría esa noche una pijamada con la estrella de "Black Panther: Wakanda Forever".

Una de las más esperadas de a noche fue Jenna Ortega, protagonista de la serie "Merlina", quien sorprendió al dejar atrás su imagen gótica y en su lugar se dejó ver con el cabello más claro y corto, además de un vestido Gucci cuyo diseño dejaba al descubierto su cintura; Jenna compite en la categoría como Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión, Musical o Comedia.



Margot Robbie robó miradas Foto: AP

Para darle un toque tierno a esta sobria ceremonia estuvieron las actrices Kaley Cuoco y Hilary Swank y Kaley Cuoco, ya que presummieron sus pancitas deemebarazo durante la pasarela. Ambas están nominadas como Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión por "The Flight Attendant" y "Alaska Daily", respectivamente.

Eddie Redmayne, Diego Calva, Sebastian Stan, Damien Chazelle, Rhea Seehorn, Josh Richards, Britt Lower, Park Chan-Wook, Tim Burton, Tim Burton, fueron otras superestrellas que llegaron a esta noche de glamour y fiesta.

