Descubre los secretos de las atracciones de los parques de Disney con esta serie documental

Aunque su audiencia principal siempre fueron los niños, la magia de Disney cautiva a personas de todas las edades. Sus parques de diversiones son visitados diariamente por chicos y grandes, quienes buscan recrear la magia de alguna de sus películas favoritas, pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las famosas atracciones que hacen que estos parques sean tan especiales?.

Disney+ te invita a descubrir los secretos y el ingenio que hay detrás de cada uno de los juegos más icónicos con la segunda temporada de "Detrás de las Atracciones".

Desde este 1 de noviembre, los fanáticos de Disney y los amantes de los parques temáticos pueden adentrarse en el mundo de la creación y operación de algunos de los juegos mecánicos más concurridos como: Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, EPCOT y The Food y Nighttime Spectaculars.





Leer también: Disney llega a los cines con una nueva película

"Detrás de las Atracciones" essta respaldada por la marca de Disney Television y cuenta con la participación de Seven Bucks Productions, la compañía de Dwayne Johnson (La Roca) y Dany Garcia; mientras que la voz narrativa es de Paget Brewster, conocida por su papel de Emily Prentiss en la serie "Criminal Minds".





Leer también: Disney agrega a su catálogo esta película

Esta docuserie es más que una mirada a las atracciones de Disney; es un homenaje a los Imagineers que las diseñaron y a los trabajadores que las operan día tras día.

Desde el primer parque de atracciones de Disney, Disneyland, que abrió sus puertas en 1955 en Anaheim, California, hasta los parques temáticos en todo el mundo, la serie nos lleva en un viaje a través del tiempo para explorar la evolución de estas atracciones icónicas.