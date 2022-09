Descubre lo que se dedica la mamá de Belinda para incrementar la fortuna familiar

Belinda es una de las actrices y cantantes más conocidas y talentosas de nuestro país. La joven comenzó su carrera desde muy pequeña y hoy goza de éxito internacional gracias a sus canciones y a sus participaciones en telenovelas y series como "Bienvenidos a Edén", "Cómplices al rescate", "Camaleones", entre muchas otras más.

Una de las personas que siempre ha acompañado a Belinda en su carrera ha sido su madre, Belinda Schüll Moreno. La mamá de la cantante tiene raíces francesas y españolas y vivió en España hasta que conoció al padre de la cantante y juntos decidieron emigrar a nuestro país. La madre de Belinda es hija del torero francés Pierre Schüll y de la española Juana Moreno.

Belinda Schüll Moreno trabajó en la industria musical desde hace muchos años y con el tiempo ha logrado posicionarse como una de las personas más importantes en el ambiente musical de nuestro país. Incluso esto ayudó a que Belinda pudiera crecer en la música y lograr tantos hits. La madre de Belinda incluso fue quien apoyó a su hija para que dejara a medias sus estudios en el Colegio Miraflores, ya que de esa manera podría dedicarse al 100% a su carrera.



La mamá de Belinda es la SEO de Joy Music Entertainment, pero también es productora de televisión. Incluso muchos de los seguidores de Instagram de Belinda Schüll Moreno le aseguran que Belinda heredó toda su belleza, ya que el parecido entre ambas es increíble. "Igualitas", "Son dos gotas de agua", "Bellísimas ambas", son algunos de los comentarios que se leen en los posteos de Belinda Schüll en Instagram.

Belinda Schüll no es madre solamente de Belinda, ya que en 1996 nació Ignacio Peregrín. Sin embargo, Nacho no es tan mediático como Belinda, y si bien tiene redes sociales, el joven decidió dedicarse a la política y no al mundo del espectáculo.