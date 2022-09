Descube las nuevas condiciones que Shakira reclamó, por la custodia de sus hijos, que desataron el enojo de Piqué

Los últimos meses en la vida de Shakira no han sido para nada fáciles. La cantante tuvo que afrontar su separación con el futbolista español Gerard Piqué, algunos problemas de salud que aquejaron a su padre y las diversas acusaciones que Hacienda de España ha planteado en contra de la colombiana.

Desde que Shakira y Gerard Piqué se separaron, muchos se ha dicho sobre la custodia de los hijos que la pareja tiene en común: Sasha y Milan. Se han escuchado dos rumores: por un lado se dice que Piqué no deja que Shakira abandone España y se lleve a sus hijos, y por el otro lado se dice que la colombiana se iría a vivir a Miami con sus hijos y Piqué jugaría en un equipo de aquella ciudad para estar más cerca de ellos.

Sin embargo todo apunta a que la ex pareja no puede encontrar un punto en común y cada vez que salen del despacho del abogado Ramón Tamborero, todo es un caos. Al parecer Shakira le habría impuesto algunas condiciones a Piqué y el jugador no quiere aceptarlas, y por lo tanto peleará hasta las últimas consecuencias.

Foto: Shakira y sus hijos. Fuente: Instagram @shakira

Según el medio “La Vanguardia”, al salir de la última reunión, se lo vio a Gerard Piqué furioso por la “cantidad de cláusulas” que le planteó Shakira. La negociaciones fueron álgidas y les resultó casi imposible llegar a un acuerdo para definir la custodia de sus hijos Sasha y Milán Piqué.



Una de las condiciones innegociables que Shakira le exigió a Gerard Piqué, fue que la dejara mudarse a Miami con sus hijos. Esto habría puesto furioso al jugador de fútbol ya que al parecer los hijos de la pareja se llevan muy bien con Clara Chía Martí y conviven con la nueva novia de su papá continuamente en la empresa Kosmos.



Esta opción o condición molesta al jugador de fútbol ya que si sus hijos se mudan a los Estados Unidos no podrá verlos tan seguidos, y por esa razón se rumoreaba la posibilidad de que Piqué abandonara el equipo del Barcelona y buscara ofertas de trabajo en algún equipo de la costa este de los Estados Unidos.