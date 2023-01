Desapariciones le hacen “Ruido”

La violencia contra la mujer en México, y particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2012 rebasaba las 700 mujeres asesinadas. Las cifras comenzaron a ascender desde 1991, 10 años después, en 2001, Teresa Ruiz escapó de la violencia en ese estado para también buscar mejores posibilidades de vida.

“Por la inseguridad que se vivía en ese estado mi papá decidió mandarme a otro lugar en donde había acceso a la actuación, huí de Juárez cuando tenía 13 años, entonces mi camino está atravesado de cruces rosas, de narcofosas, de esta realidad y es un tema que me ha interesado siempre”, señaló Teresa en entrevista para EL UNIVERSAL.

Esa peligrosa juventud marcó a Teresa, quien es reconocida por interpretar el personaje de Isabella Bautista miembro del cártel de Guadalajara en la serie Narcos México, así como por su participación en La casa de las flores y Father Stu, y ahora es parte de Ruido, película que busca visibilizar el problema de las desapariciones forzadas, tema que le interesó aún más, debido a su pasado.

Teresa dará vida a Abril, una periodista comprometida con las causas de colectivos de búsqueda, un papel importante en la historia, y fundamental para su directora Natalia Beristáin, por lo que elegir a la actriz que lo interpretaría fue una tarea difícil, hasta que Ruiz entró al casting.

“Es uno de los que más tiempo casteamos, que más tiempo nos tocó definir, de cualquier manera y lo que he aprendido es que los castings te sorprenden, y eso fue lo que me pasó con Teresa Ruiz, me sorprendió y me di cuenta de que podíamos modificar al personaje en torno ella”, detalló la realizadora.

Inspirado en periodistas reales

Para la construcción de Abril, explicó Natalia, se basó en personajes del periodismo que ella siempre ha admirado, y no en una sola historia de vida, para resaltar la importancia de lo colectivo.

“El personaje de Teresa está conformado por muchas otras periodistas que admiro y cuyo trabajo he seguido desde hace mucho tiempo, como Daniela Rea, Marcela Turati, Lidier Carreon, Lisa Hernández, Ashenka, en fin, todo ese trabajo de narrativa periodística, Abril está construida desde ahí”, compartió Beristáin.

Teresa comentó que cuando se decidieron por ella, afrontó retos físicos, así como metodológicos para abordar a un personaje creado a partir de muchas historias, situación que marcó no sólo su carrera, también su vida.

“Soy otra persona después de esta película y son pocos los personajes que puedo decir que me cambiaron, porque hay realidades que cuando las ves ya no puedes regresar atrás, y creo que eso es lo que hace Ruido, mostrarte en la cara lo que está sucediendo y al principio lo afrontas con miedo, pero también te das cuenta de que está hablando de una comunidad y de una forma de acompañarnos y de que no estamos solos en esto y que si esto te pasa, hay lugares a los que puedes ir”, aseguró Teresa.

La película puede verse desde ayer en cines de México, y se distribuirá a partir del 11 de enero a través de la plataforma de Netflix.