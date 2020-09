Denuncia de Aída a Carlos Cuevas podría llevarlo a la cárcel

Alfonso Arnáez, abogado de Aída Cuevas y socio y representante del abogado Guillermo Pous, informó que Aída Cuevas ratificó su denuncia en contra de su hermano, el cantante Carlos Cuevas, por el delito de violencia familiar.

“Acompañé a doña Aída a ratificar la denuncia el día 9 de septiembre, ya que desde nuestro punto de vista este señor ha realizado a través de diferentes medios, conductas y actos de violencia psicoemocional en contra de doña Aída, que desde nuestro punto de vista sí pueden ser constitutivos de violencia familiar, que está contemplado en el Código Penal del Distrito Federal”.

Además de esta ratificación, Aída cuenta con testigos a los que el Ministerio Público comenzará a citar; pruebas que irán aportando a partir de la próxima semana. Los abogados están exigiendo un dictamen psicológico rendido por la terapeuta particular de Aída, y en los próximos días le será practicada una evaluación por parte de peritos de la misma fiscalía.

De ser encontrado culpable del delito de violencia familiar, agregó Alfonso, el cantante de "Noche no te vayas" y "Tres regalos" podría ser condenado de uno a seis años de prisión, pero también se pueden llegar a acuerdos antes entre ambas partes.

“En cualquier momento del caso, el MP puede citar a ambas partes a una audiencia de conciliación, en caso de que ambas partes asistan a dicha audiencia y a través de las conversaciones se logra llegar a algún tipo de acuerdo o salida, igual y una de ambas partes se compromete a ya no seguir cometiendo o haciendo comentarios de cierto tipo, se asienta en el acta y en ese momento el MP da por terminada la investigación y se archiva la carpeta. En caso de que no, se continúa con las investigaciones y el Código Penal para el Distrito Federal tiene como pena para el delito de violencia familiar -en caso de que se logre acreditar por parte nuestra a través de todos los elementos probatorios-, una pena de 1 a 6 años de prisión”.

Abogados de Aída, denunciados por Carlos Cuevas

Desde finales de agosto, cuando el cantante fue notificado de la denuncia (interpuesta a finales de agosto por Aída), ya no puede realizar comentarios sobre ella, y de hecho, previamente le habían hecho llegar un documento solicitando el cese de comentarios ofensivos hacia su persona. La respuesta de Carlos fue denunciar a Guillermo Pous y a Alfonso Arnáez por amenazas.

“En esas denuncias ya fuimos citados el lic. Guillermo Pus y yo, estamos citados para el 24 de septiembre en la Fiscalía Miguel Hidalgo a efecto de que nos hagan de nuestro conocimiento cuáles son los hechos denunciados, en ese momento rendiremos nuestra declaración. En lo personal yo puedo decir que estoy muy tranquilo porque en ningún momento he amenazado de ninguna forma a este señor, nunca he hablado con él, no lo conozco, no le he enviado algo en tono amenazante, yo estoy muy tranquilo”.

A partir de sus declaraciones y pruebas, dijo Alfonso, las autoridades se encargarán de resolver la carpeta, pero él duda que el caso de la denuncia en su contra y en la de Pous pueda seguir.

“La verdad no creo que siga, no le veo ni pies ni cabeza a dicha acusación, tengo confianza en el Ministerio Público”, comentó.

