Del Toro glorifica la obra de Iñárritu

Los Ángeles, California.- Con la entrada del frío a esta ciudad llegó la temporada de premios y cada estudio despliega sus mejores armamentos de promoción para atrapar a los votantes de la Academia, Globos de Oro y distintos sindicatos de artistas; pero tener un amigo aliado como el ganador Guillermo del Toro que se de tiempo para promocionar el filme ‘Bardo’ de su amigo y compatriota mexicano Alejandro G. Iñárritu, es algo único y gesto memorable.

“‘Bardo’ es una de las piezas más cinematográficas más maravillosas que haya visto. Para todos aquellos que hayan estado confundido sobre no entender de qué se trata esta película, les doy mis condolencias”, dijo Del Toro la noche del viernes en la sala David Geffen del Museo de la Academia del Oscar, respondiendo a la hola de críticas al filme de Iñarritu sobre no tener una congruencia narrativa tradicional.



Los realizadores estuvieron acompañados del protagonista, Daniel Giménez Cacho, además de Eugenio Caballero, Martín Hernández y Ximena Lamadrid.

Al momento, ‘Bardo, falsa crónicas de unas cuantas verdades’ (2022) posee en el sitio de Internet Rotten Tomatoes que resume el promedio de reseñas publicadas con un 56% de calificaciones positivas (el público la califica con 83%). Del Toro tomó el micrófono para indicar que cree la cinta de Iñárritu no ha sido evaluada por sus cualidades cinematográficas, mismas que consideró requirieron un alto nivel de complejidad en la dirección de Alejandro, así como cada jefe de departamento de la producción.

Alejandro es un hombre sabio y un animal natural del cine, una de las personas más dulces y generosas que haya conocido”

GUILLERMO DEL TORO

Cineasta

En ‘Bardo’ se siguen los pasos de Silverio Gama (Daniel Giménez Cacho), quien transita en una suerte de escenas conectadas por sus memorias de México al tiempo que su personaje de documentalista va recibir un premio por sus contribuciones a Estado Unidos y nación de origen. Iñárritu mismo ha dicho la película se basa en su experiencia de migrante de 21 años en Los Angeles, California.

“Es como acercarse a una pintora de Van Gogh y definirla rápidamente como un florero con flores. Y nadie habla de los colores, los pinceles usados, la paleta de colores. Para mi ‘Bardo’ hizo un magnífico trabajo y cada toma apostó por los más altos estándares. Y además Daniel Giménez Cacho como actor sostiene cada imagen con su presencia”, enfatizó Del Toro, levantado aplausos de los asistentes.

El también ganador del Oscar por ‘La forma del agua’ y nominado por ‘El laberinto del fauno’, invitó junto a Iñárritu a sentarse en el escenario a sus paisanos Gimenez Cacho (actor), Eugenio Caballero (diseñador de producción), Martín Hernández (diseñador de sonido) y Ximena Lamadrid (actriz), sumándose Anna Terrazas (Diseñadora de Vestuario) y con su imagen vía ZOOM tras pantallas sostenidas: Darius Khondji (director de fotografía), Bryce Dessner (compositor) y Nicolas Becker (Supervisor de Sonido).

“En el mundo tienes a mucha gente quejándose de la existencia del cine de superhéroes o que hoy en día todas las películas son iguales y entonces tu vienes y estrenas ‘Bardo’. Una película llena de ambiciones”, dijo Del Toro a Iñárritu, “por cierto, la palabra ambición es muy buena para el arte. ¿Ustedes creen que Miguel Angel era modesto y decía: “Sólo voy a pintar otro pedazo de pared”? Yo defino que la forma es contenido en esta película de Alejandro”.

Combinando aseveraciones con su sentido de humor característico, incluso con lenguaje de “malas palabras”, Del Toro durante una hora -después de la proyección del filme- no dejó de esgrimir los valores que él encontró en ‘Bardo’ y pidió a cada artista responsable a explicar lo que había hecho. El hilo conductor del realizador de Guadalajara fue definir a Iñárritu como un director de orquesta y cada responsable de departamento listo para darle la mejor fotografía, vestuario, sonido, diseño de arte, música y actuación a Alejandro, volviendo toda una sinfonía sonora y visual.

Visiblemente conmovido, Iñárritu respondió a Del Toro: “¡Deberías tú escribir la reseña de la película!” El ganador de 4 premios Oscar por filmes como ‘Birdman’ y ‘El Renacido’, dio más espacio a que sus colegas tras la lente explicaran sus funciones. Caballero enfatizó la construcción del departamento del protagonista para ser tansportado de un foro al desierto, mientras que Hernández y Becker enfatizaron que Alejandro les pedía registrar cada sonido en escena que luego se fundiría a nuevos sonidos y música para crear la sensación de estar caminando sueños y memorias.

“Nunca fue un asunto de interpretar una versión de Alejandro en pantalla; pero sí tuvimos horas de discusión con un mezcal en medio él y yo. Él como director se interesó mucho en el momento particular que estaba pasando en mi vida, incluso espiritualmente y con mi familia. Nunca me dijo qué tenía que interpretar yo en la pantalla. Simplemente me dejó fluir. En algún momento del rodaje, Alejandro me dio como palabra clave: “vulnerabilidad”.

“‘Bardo’ tuvo consecuencias muy serias y profundas en mí. Me dio la posibilidad de lanzarme un clavado profundo dentro de mi persona, como ninguna película de mis 40 años de carrera me exigió. Esta profunda conexión que tuve conmigo, la tuve igualmente con la película”, describió Giménez Cacho, cuyo nombre podría ser incluido en las ternas de premios de Mejor Actor del 2022.

Del Toro antes de abrazar y darle un beso a la mejilla a su compadre Iñárritu, mandó a casa a los asistentes diciendo: “Creo que ‘Bardo’ es de esas películas que se vuelven parte de la biografía de vida de aquellos que la hicieron. Y en cuanto Alejandro, él es un hombre sabio y un animal natural del cine, una de las personas más dulce y generosa que haya conocido”.

- México me hizo nacer de nuevo: Margarita Gralia