El Mutiny Hotel en Miami fue el arenero de los narcos en la década de los ochenta. Por sus pasillos y habitaciones desfilaron cualquier cantidad de personajes famosos como Jaqueline Onassis, Led Zepellin y jugadores de la NFL, con el mundo de las drogas.

El lugar sirvió de inspiración para que en 1983 el realizador Brian de Palma y el actor Al Pacino se juntaran, con guión de Oliver Stone, para filmar la cinta “Scarface” ahora considerada de culto para varios.

Pasaron cuatro décadas para que la historia de dicho inmueble fuera retomada en formato de serie con mucho talento latino, entre ellos Guillermo Navarro, fotógrafo ganador del Oscar por “El laberinto del fauno” y Fernando Rovzar, director de “Las azules”.

Bajo el título “Hotel Cocaine”, la producción estrena esta semana en Prime Video, llevando en uno de los roles principales al venezolano Víctor Oliveira (“Hernán” y “Cómo sobrevivir soltero”).

El histrión, que ahora formar parte del musical en teatro “Cabaret”, da vida a Álvaro Gómez, uno de los mafiosos en pantalla.

“Es alguien que está tratando de incursionar su jefe (Juan Pablo Raba, “Noticia de un secuestro”) en el negocio del narcotráfico en Miami y es un tipo que le encanta el sadomasoquismo, llegando a tener una habitación particular en el hotel que es donde se desarrolla gran parte de la historia. El personaje como tal no existió, pero no me extrañaría que hubiera alguien así en ese universo real”, detalla.

La historia de “Hotel Cocaine” se centra en Roman Compte (Danny Pino, “Ley y orden”), un exiliado cubano, agente de la CIA y gerente general del hotel donde todo se permitía.

La serie está basada en lo ocurrido en el hotel real, teniendo tintes de comedia. El creador es Chris Brancato, escritor de “Narcos”, “Especies II” y “El elegido”.

“(El narcotráfico) Es un tema delicado, pero creo que entre más hablemos de ello, siempre es mejor, del debate de las ideas surgen posibles soluciones. Y si tenemos que hablar del tema vía el entretenimiento, es una buena oportunidad para ello”, considera Oliveira.

“No sé cómo esté ahora todo, pero en esa época Florida y en especial Miami, era el centro de todo ese movimiento, fue centro importante para el narco”, añade.

