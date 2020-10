De rey a trompetista: Así luce Chadwick Boseman en su última película

Este lunes se estrenó el tráiler de la película "Ma Rainey’s Black Bottom", uno de sus títulos más esperados de cara a la temporada de premios y que además será la cinta póstuma del actor Chadwick Boseman, fallecido a los 43 años por un cáncer de colón.

Boseman (conocido por su papel protagónico en "Black Panther") comparte protagonismo con Viola Davis en un filme que trata sobre la cantante afroamericana Ma Rainey, conocida como la "Madre del Blues" y pionera al ser una de las primeras artistas que en 1927 grabó su música acompañada de una orquesta en un formato que influyó más adelante a figuras como Billie Holiday.

La película, que se estrena el 18 de diciembre en Netflix, se basa en el libro "Ma Rainey's Black Bottom", escrito por August Wilson en 1982.

Ambientada en Chicago en 1927, Boseman interpreta al trompetista Levee, un músico obsesionado con las vanguardias que despierta el interés romántico de Ma Rainey.



Levee is looking for a way to make his mark. See @ChadwickBoseman in #MaRaineyFilm, coming to @netflix December 18. pic.twitter.com/R6D76ay52j

— MaRaineyFilm (@MaRaineyFilm) October 16, 2020