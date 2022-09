De qué trata "Blonde", la nueva película sobre Marilyn Monroe que protagoniza Ana de Armas

"Blonde" es la película sorpresa que el Festival de cine español de San Sebastián había reservado para esta edición y que presentará su protagonista, la actriz española Ana de Armas, junto al director del filme, Andrew Dominik.

La película, un retrato de Marilyn Monroe cuyo guion está basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates, se proyectará este sábado 24 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia de la ciudad española.

"Blonde", que tiene entre sus productores a Brad Pitt, compitió en la sección oficial del pasado Festival de Venecia.

Es el último trabajo de Andrew Dominik, realizador de "The Assassination of Jesse James by the Coward Ford", "Killing them Softly" y "This Much I Know To Be True", es una aproximación a la figura de Marilyn Monroe que explora la división entre el yo público y privado de la mítica actriz estadounidense, recuerda el festival de cine español en una nota.

La intérprete cubano-española Ana de Armas, que se transforma en Marilyn en este nuevo trabajo, tiene en su currículum otras papeles icónicos en películas como "Blade Runner 2049", de Denis Villeneuve, "Knives Out", de Rian Johnson, "Wasp Network", de Olivier Assayas, y "No Time To Die", de Cary Joji Fukunaga.



Una Marilyn Monroe no apta para todos

A la actriz Ana de Armas no le gusta la calificación por edades que le han adjudicado en Estados Unidos a su última película, "Blonde", sobre la vida de Marilyn Monroe, ya que sólo está recomendada para mayores de 17 años.

"Blonde" recibió una calificación NC-17 de la Motion Picture Association de Estados Unidos a principios de este año debido a "cierto contenido sexual" que incluye el film, según el sitio web de la organización.

Esto significa que la película se recomienda solo para adultos y que nadie menor de 17 años debería entrar en un cine a verla.

En una entrevista con la revista L'Officiel, de la que es portada, la actriz hispano-cubana habla de la personalidad hipersexualizada de Monroe, ya sea como un reflejo de sus propios deseos o de cómo la gente se aprovechaba de ella, algo que el director del film, Andrew Dominik, quiso abordar de frente.

“No entendí por qué sucedió eso”, dice la actriz sobre la calificación.

“Puedo hablarte de toda una serie de programas o de películas que son mucho más explícitos, con mucho más contenido sexual que 'Blonde'. Pero para contar esta historia es importante mostrar todos esos momentos en la vida de Marilyn que la hicieron terminar como terminó",

"Necesitaba ser explicado. Todos (los miembros del reparto) sabían que teníamos que ir a lugares incómodos. Yo no fui la única", precisó.

¿De qué trata "Blonde"?

El nuevo biopic sobre la vida de Marilyn, donde la joven de 34 años encarna a la popular "rubia explosiva" estadounidense, ha sido todo un reto para la actriz, nacida en la Cuba socialista de Fidel Castro.

ha sido rodada principalmente en blanco y negro y está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, que narra cómo se convirtió en una celebridad Marilyn Monroe, uno de los símbolos sexuales más populares de la década del 50 y 60 y emblema de la revolución sexual de la época.

Producida por Netflix, más que una película biográfica, aborda las luces y sombras que rodearon a la estrella durante toda su vida.

"Blonde confunde los límites entre realidad y ficción para explorar la creciente división entre su yo público y su yo privado", explicó Domink antes de llegar a Venecia.

"Yo quise captar su esencia, su espíritu, entender por qué hablaba así, con esa voz particular", adelantó Ana de Armas en el trailer de lanzamiento de la plataforma, previsto para el 28 de septiembre.

