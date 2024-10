Llega noviembre y la Ciudad de México ya se prepara para llenarse de música con la visita de grandes estrellas y la llegada de algunos de los festivales más importantes.

Por los próximos 30 días, la capital mexicana se convertirá en el escenario de más importante para la industria y es que reunirá a un sinfín de géneros, desde el pop, rock, la música alternativa y, por supuesto, el reggaetón.

La cartelera de eventos promete no decepcionar a nadie y si todavía no tienes ningún plan para este mes, te dejamos los conciertos que no puedes, ni debes perderte.

Lee también Luis Miguel abre nueva fecha en el Estadio GNP

Fatboy Slim. Para arrancar actividades y como el primer gran evento de este mes. Fatboy Slim celebrará el Día de Muertos en la capital mexicana.

El músico británico ha prometido a sus fans un concierto inolvidable y lleno de invitados especiales, lo que hace de este evento un imperdible.

¿Cuándo y dónde?: Pepsi Center - 1 de noviembre





Mexcla Spotify. Como una mezcla de "palenque, fiesta y cotorreo", así es como Spotify describió a su festival de música. Y es que, como ya te puedes imaginar, el evento está enfocado en la música regional y mexicana.

Con un elenco encabezado por Luis R Conriquez, Grupo Firme, La Adictiva, Camila Fernández, Remmy Valenzuela y Marca Registrada, la primera edición del Mexcla promete poner a cantar a todos sus asistentes; sin embargo, también habrá baile y el perreo, el correrá a cargo de Bellakath, Uzielito Mix y, por si fuera poco, el icónico Sonido La Changa.

¿Cuándo y dónde?: Parque Bicentenario - 2 de noviembre





Camilo. Tras convertirse en padre por segunda vez, el cantante colombiano trae a la CDMX el "Nuestro Lugar Feliz Tour", con el que ya ha recorrido diferentes ciudades de Estados Unidos y llegará a otros países como España y su natal Colombia.

Además del concierto de la capital, el intérprete de "Índigo" también visitará las ciudades de Monterrey y Zapopan, en Guadalajara.

¿Cuándo y dónde?: Auditorio Nacional - 6 de noviembre





Residente. Gracias a canciones como "Muerte en Hawaii", "Ojos color sol", "No hay nadie como tú" o "Tango del pecado", el rapero puertorriqueño se ha ganado un lugar importante en la industria musical. Ahora, y después de cinco años de ausencia, el cantante se presentará en la capital mexicana.

La última vez que René (su nombre real) visitó la CDMX, fue en 2019, cuando se presentó en el Zócalo capitalino frente a 180 mil persona.

¿Cuándo y dónde?: Palacio de los Deportes - 7 de noviembre





Blink-182. Luego de que en abril pasado, la banda cancelara sus últimos dos conciertos en el Palacio de los deportes, debido a problemas de salud, Travis Barker, Mark Hoppus y Tom DeLonge regresan para cumplirle a sus fanáticos con un único concierto, ahora en un escenario mucho más imponente, el recién estrenado Estadio GNP.

Para quienes quieran asistir, aún hay boletos a la venta, ya que debido a las varias veces que han plantado a su público, el evento ha registrado una venta baja.

¿Cuándo y dónde?: Estadio GNP - 9 de noviembre





Paul McCartney. Fue a mediados de este año cuando el ex-Beatle sorprendió a sus fans mexicanos al anunciar que regresaría a nuestro país para ofrecer dos fechas más de su tour "Got Back Tour". La emoción fue doble, y es que meses atrás, ya había visitado la ciudad, pero la demanda de boletos hizo que muchos se quedaran sin la oportunidad de verlo.

McCartney traerá la nostalgia con un recorrido por los grandes éxitos de The Beatles, además de varias de sus canciones como solista. Como la venta y la preventa se llevó a cabo hace meses, los boletos están completamente agotados.

¿Cuándo y dónde?: Estadio GNP - 12 y 14 de noviembre





Corona Capital. Para celebrar su edición número 14, uno de los festivales más importantes de México se viste de gala para recibir a figuras de la talla de Green Day, New Order, Shawn Mendes, Travis, The Mars Volta, Jack White y Empire of the sun; además del ex-Beatle, Paul McCartney, a la cabeza del cartel.

Desde su nacimiento, en 2010, el Corona se convirtió en uno de los eventos más esperados por los fans y es que, año con año, ha sorprendido por sus elencos que mezclan a la perfección el pop, rock, indie y la música electrónica a la perfección.

¿Cuándo y dónde?: Autódromo Hermanos Rodríguez - 15 al 17 de noviembre





Iron Maiden. Reconocida como una de las mejores bandas del heavy metal, la agrupación británica regresa a México como parte de su gira "The Future Past Tour", con la que además de hacer un recorrido por sus grandes éxitos, anunciaron que tocarán algunos temas nunca antes escuchados en Latinoamérica.

La última vez que Iron Maiden se presentó en nuestro país fue en agosto del 2022, en el entonces Foro Sol; donde lograron reunir a 65 mil almas que cantaron y brincaron con ellos.

¿Cuándo y dónde?: Estadio GNP - 20 de noviembre





Flow Fest. Los fans del perreo tuvieron que esperar un año para sacar sus mejores outfits y pasos de baile. Con una cartelera que incluye a Sebastián Yatra, Becky G, Arcángel, Anuel AA, Chencho Corleone, Tony Dize y Rels B, el Flow Fest volverá a sacudir a la CDMX.

Esta es la séptima edición del festival urbano más grande del mundo y combinará a grandes leyendas del reggaetón con algunas de las nuevas promesas.

¿Cuándo y dónde?: Autódromo Hermanos Rodríguez - 23 y 24 de noviembre





Luis Miguel. Después de dos años de gira, más de 150 conciertos, "El Sol" se despide de sus fans con uno de los conciertos más importantes de su carrera. Luis Miguel eligió la capital mexicana para cerrar con broche de oro el tour que inició en agosto del 2023 y que lo ha llevado a convertirse en el artista mexicano más taquillero de los últimos tiempos. Para los fans del astro musical esta noche será imperdible, aunque ya no hay boletos a la venta.

¿Cuándo y dónde?: Estadio GNP - 30 de noviembre

Lee también Tras agotar su primera fecha en preventa, Paul McCartney anuncia segundo concierto en México