David Faitelson recordó cuando un médico le dijo: “te vas a morir”

El comentarista deportivo David Faitelson, con 37 años de trayectoria, quien en noviembre pasado se incorporó a TUDN de Televisa, reveló cómo tocó fondo respecto a su adicción al tabaco y que incluso un médico le aseguró que si seguía viviendo así, tendría una muerte asegurada.

“Mi único vicio era fumar, fumaba dos cajetillas al día en la redacción, la gente que estaba a mi lado me decía, yo no me daba cuenta: ‘-David, prendes un cigarro con el otro’, pero después lo pude dejar por fortuna”, declaró durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado.

Detalló que en algún momento llegó a sentir unos dolores muy fuertes mientras que trabajaba en el canal ESPN, así que fue con un doctor en Connecticut en Estados Unidos en donde le hicieron unos estudios con una máquina de resonancia magnética.

“Antes de darme el resultado me dijo el doctor: ´¿Usted fuma, verdad? Me dice: ‘-Qué bonita familia tiene, pues váyase despidiendo de ella, le pregunto ‘-¿Tengo algo, me dice: ‘-No, pero te aseguro que te vas a morir, sigue fumando y te vas a morir, yo como doctor y científico te lo digo”.

A partir de ahí, el comentarista empezó a bajar la cantidad de cigarros que consumía; de fumar 10 en un día, a cinco, a dos y uno, hasta que en tres meses dejó de fumar, actividad que dijo, era muy común ver en las películas de hace algunos años.

También habló de que, un día, intentó ser deportista profesional pero no pudo, a pesar de que tenía un físico apropiado para poder desempeñarlo, indicó.

“En Estados Unidos pude haber hecho algo más, me hubieran encaminado pero en México era complicado, allá hubiera sido diferente porque quizá pude tener la oportunidad de pagarme una carrera jugando fútbol americano, pero al no poder ser deportista profesional, dije: -Quiero ser periodista deportivo´”.

Recordó cómo fue que empezó a trabajar haciendo entrevistas para el periódico de su padre, hasta convertirse en uno de los comentaristas más reconocidos en la televisión, con la ayuda de José Ramón Fernández, de quien recuerda haber aprendido mucho.

“Dije: ´-Voy aprovechar todo lo bueno que tiene este hombre y realmente voy a tratar de aprender de él, hay diferentes maneras de aprender: alimentar su autoestima, pero José Ramón era tajante: ‘-David, eres un pendejo’, él te denigraba, se enojaba, se metía con tu físico, hay diferentes maestros en la vida y dije: ´-Voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar”.

En la actualidad, está agradecido por todo lo que le brindó Fernández, pero la decisión de irse a Televisa fue para cortar el cordón umbilical que lo unía a él y demostrar que podía trabajar sin él, afirmó.

