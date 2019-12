David Bisbal, solidario con problemas en Latinoamérica

El cantante español David Bisbal se siente un “latino a muerte” y esa es una de las razones por las que se solidariza con las personas que sufren las situaciones políticas y sociales que atraviesa la región; opina que lo más importante es que los ciudadanos tengan la posibilidad de expresar lo que piensan.

“Ahora, por ejemplo, en Chile he manifestado mi dolor y desde España he visto muchas situaciones de Latinoamérica, de Venezuela, de Nicaragua, de muchísimos lugares e incluso también de mi país, cada una de ellos con situaciones diferentes, pero lo más importante de todo esto es la posibilidad de que la gente pueda decir lo que piensa y que sobre todo puedan salir adelante”.

El español comentó que los chilenos estaban muy contentos de que haya visitado su país.

“Tenían ganas de que todo se normalizara, y así está pasando. En definitiva, hay situaciones sociales en todos los países, pero eso no es un impedimento para que la gente salga a trabajar, para que las personas lleven a sus hijos al colegio, para que un taxista trabaje su jornada, en definitiva, la gente no se ha quedado con los brazos cruzados”.

El cantante español explicó que desde el inicio de su carrera siempre ha trabajado en Latinoamérica, por esa razón se siente muy allegado a sus problemas, además de que lo latino ha influido en su música a lo largo de su carrera.

“Toda mi música siempre ha sido latina, de hecho, todo lo que he vivido ha sido una fusión continua de géneros musicales, desde el sur de Latinoamérica, de Chile hasta Perú, pasando por Centroamérica, de sonidos más caribeños, ya llegando a México, donde he hecho grandes colaboraciones musicales que han significado mucho para mí, desde Juan Gabriel, Pedro Fernández y Alejandro Fernández hasta mariachi y banda, vamos, me siento latino a muerte”.

El intérprete de éxitos como, “A partir de hoy”, “Bésame”, “Dígale” y muchos más señaló que no está peleado con ningún tipo de género, le gusta la música en general y la escucha dependiendo la ocasión y su estado de ánimo; si está en una fiesta con su familia y amigos le gusta bailar también el reggaetón.

Uno de sus géneros favoritos, comentó, es el mariachi.

“Siempre lo he dicho, cuando tuve la oportunidad de trabajar con artistas como Juan Gabriel, él me dijo: ‘mira yo quiero que tú cantes lo mío, lo de mi pueblo, por eso quiero hacerte cantar con mariachi’”.

Bisbal también recordó que cuando fue el aniversario de Pedro Fernández cantó con mariachi; también cuando hizo el palenque en Guadalajara y Vicente Fernández también le dejó a sus músicos.

“Mi relación con México es tan profunda y natural que sí lo haría (cantar con mariachi), con mucho respeto por supuesto y lo haría sintiéndolo de corazón, porque a mí me gusta realmente ese género, muchos amigos me han dicho que me atreva a hacerlo”.

El cantante estrena su nuevo sencillo “Mucho más allá”, que forma parte del soundtrack de la película animada Frozen II, un tema que, admitió, fue difícil interpretar.

“Me llegó por sorpresa, la verdad es que yo estaba grabado algunos temas del disco, cuando de repente me llamaron y me explicaron de qué película se trataba y me pareció una cosa tan bonita que me emocioné muchísimo; también fue un tema muy difícil de cantar, porque el rango vocal de Panic! at The Disco (que hace la versión en inglés) y eso también me gustó mucho”.

Bisbal adelantó que en 2020 lanzará su nuevo álbum que tendrá por nombre En tus planes y que estará acompañada por una gira mundial.