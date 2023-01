Danna Paola responde si protagonizaría serie sobre Debanhi Escobar

En días recientes, Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, reveló su interés por realizar una serie en la que cuente la vida de l ajoven quien en abril del 2022 fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel en Monterrey.

Escobar, también reveló que, aunque para cualquier actriz sería un honor poder interpretar a su hija, ya tenía en mente a las actrices que podrían protagonizar el proyecto: Belinda o Danna Paola, dos de las famosas más importantes de Latinoamérica.

Ahora, es Danna quien responde a la petición del señor Mario y aunque en un principio le sorprendió haber sido considerada por la familia de Debanhi, aseguró que sí estaría dispuesta a participar en la bioserie: "De verdad, un honor para mí que el padre haya pensado en eso, sobre todo por la justicia que falta todavía hacer en el caso. Me encantaría, creo que al final del día llevar estas historias a la pantalla tiene que ser con mucho respeto", dijo la cantante en una entrevista que se ha filtrado a las redes sociales.

La intérprete de "Sodio" también habló sobre lo doloroso que ha sido este caso para la sociedad mexicana y lamentó que a pesar de los esfuerzos de los padres, todavía no se haya conseguido justicia: "Ese caso es muy delicado y lo tomo con muchísimo respeto", agregó.

Por último, la protagonista de "Élite" mostró su empatía para todas las mujeres que luchan día a día para conseguir justicia e igualdad, incluso, pidió a quienes han sufrio cualquier tipo de violencia no quedarse calladas: "Mujer no estás sola, no te quedes callada nunca y que estamos juntas en esto, y que ni una más México y ni una más en el mundo, creo que es lo único que tengo que decir", finalizó.

