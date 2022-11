Danna Paola cumple uno de sus sueños gracias a su novio Alex Hoyer

Danna Paola está viviendo una racha de muchos logros, pues además de obtener sus primeros sold out en el Auditorio Nacional, escenario emblemático de México, la cantante de 27 años dirigió por primera vez un video, el de su novio Alex Hoyer.

La cantante, que se encuentra en plena gira, compartió con sus seguidores en Instagram el grato momento del estreno del video titulado "Cruda", el cual dirigió.

"Hoy tuve la oportunidad de cumplir uno de los sueños de mi vida que era dirigir un videoclip no siendo la artista y mi novio me dio la oportunidad", expresó mientras aparecía con Alex.

A su vez, Alex le dedicó palabras de agradecimiento a Danna, e hizo un brindis con ella y su equipo; un tierno beso se aprecia entre la algarabía del momento.

"@dannapaola Gracias por querer ser parte de esto y compartir tu magia para este video. Me ilusiona mucho que escuchen esta canción, una canción que nació en la pandemia y hasta ahora podré compartirla con ustedes. Esta rola es para que la canten con el corazón y logren sanar heridas que aveces nos deja la vida y convertirlas en aprendizajes".

Danna Paola, enamorada y agradecida

Danna Paola vive uno de sus mejores momentos tanto en lo profesional como personalmente, la cantante detalló su sentir tras debutar como directora de un video de su novio Alex Hoyer, y evidenció lo enamorada que se siente y el buen momento por el que atraviesa.

Con un largo mensaje dedicado a Alex, Danna reconoce que encontró a una persona que la impulsa y la sigue en sus locuras, con la que está creciendo entre amor, energía y magia.

"Mi vida gracias por confiar en mi para este proyecto tan especial, es una responsabilidad heavy y debutar como directora para este videoclip es un sueño hecho realidad, estar detrás de cámara viendo cómo se materializa lo que creamos de nuestra cabeza y corazón es una sensación tan distinta que no puedo explicar en palabras simplemente 'nosotros siendo' disfruté tanto tanto conectar con una parte mía que no conocía y me fascina haberla descubierto en este proyecto, estoy tan feliz de verte brillar y acompañarte a construir este viaje que me hace admirarte cada día más, sentirme orgullosa de ti, de nosotros y enamorarme aun más de ti cada segundo. Te amo infinito", se lee en una parte de su mensaje.

Usando el lenguaje inclusuvo, Danna extendió su agradecimiento a todo el equipo y aplaudió el talento de su novio, con quien se le relacionó sentimentalmente desde 2020, pero la pareja hizo público su romance a mediados de este 2022, y poco a poco se han dejado ver juntos en eventos, en románticas publicaciones en redes y ahora en cuestiones laborales.

"Me enorgullece tanto el gran trabajo que hicimos todes, grandes amigos que admiro y respeto mucho, el gran equipo que se armó y me acompañó en este debut y en este proyecto tan importante para Alex, fue WOW! GRACIAS x apoyar la visión, gracias por confiar en nuestro arte, y crear esta maravilla con nosotros".

