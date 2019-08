Danilo Carrera tiene vida en rosa con Michelle Renaud

Danilo Carrera está viviendo miel al lado de Michelle Renaud, con quien asegura que tendría sus hijos, aunque aún es muy pronto para ello, dice, y no siente ninguna presión por ser padre. “Estamos contentos, estamos felices, estamos en esta etapa de que todo es color de rosa, todo es bonito, nos divertimos y disfrutamos mucho, estamos enamorados… obviamente si quisiera tener un hijo sería con ella, estamos juntos, siempre he querido ser papá y siempre he dicho que cuando Dios me lo mande. Ya tengo 30 y no he tenido hijos, y dices: mmm, aquí hay algo raro. No existe una presión social, porque es mi vida y yo lo he decidido. Lo más importante es hablarlo en pareja”.

Marcela Guirado toma con humor detalle de divorcio

Marcela Guirado lleva meses divorciada, pero en el cartel promocional de Conoces a Tomás, su nuevo filme, aparece con el anillo de casada. Cuentan que cuando vio la foto, la actriz y cantante lo tomó con buen humor y hasta bromea diciendo que eligieron quizá la peor de todas.

Fernando Becerril está salado

El actor Fernando Becerril es uno de los actores más experimentados de México, pero ahora mismo no tiene trabajo. Este año, nos cuentan, se le cayeron tres proyectos que haría y pues sólo le queda esperar se concreten algunas de las ofertas que tiene. También vienen algunos estrenos. En su filmografía destacan más de 100 títulos entre películas y series. ¿Y si se hace una limpia?