Hace unos días, Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito se volvió tendencia en las redes sociales luego de que en unos de sus shows privados decidiera hacer un incómodo chiste sobre el caso de Debanhi Escobar, la joven que desapareció el pasado mes de abril y días más tarde fue encontrada, sin vida, en la cisterna de un hotel, en Monterrey.

De acuerdo con un video que se compartió en TikTok, y que en cuestión de minutos se volvió viral, el comediante creyó que era muy buena idea ligar el feminicidio de la joven con la escasez de agua que sufre la ciudad: "¿De dónde era?... de Monterrey… y ¿Cómo murió?... ahogada, en Monterrey donde no hay agua", dijo en el evento.

Como era de esperarse, el famoso payaso se convirtió en el blanco de cientos de críticas, incluso los padres de la desaparecida joven revelaron que tomarán acciones legales en su contra. Sin embargo, hay para quienes este acto no amerita ningún tipo de sanción legal, entre ellos el conductor de “Ventanenado”, Daniel Bisogno.

Fue durante la reciente emisión del programa que el presentador reaccionó sobre este escándalo y en contra de las opiniones de sus compañeros se dijo a favor de este tipo de humor ácido: “Yo estoy a favor del humor negro, creo que no es el tiempo ni la forma, pero no podemos matar el humor”, dijo.

Asimismo, aunque no aprobó las acciones del comediante, aseguró que no amerita ningún tipo de sanción legal: “Claro que está totalmente equivocado lo que hizo Platanito, pero no puedes actuar legalmente contra algo como esto”, finalizó.

Hasta el momento Verduzco no se ha pronunciado al respecto de esta polémica; sin emabrgo diferentes asociaciones le han exigido una disculpa pública por supuestamente lucrar una tragedia de este tipo.

