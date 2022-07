Dan voz a lo LGBT+ en pueblo de Morelos

León.— En Ixtlico el Chico, Morelos, un pueblo de apenas 2 mil habitantes, el machismo es cosa de todos los días, pero un pequeño grupo de integrantes de la comunidad LGBT+ intentó, en medio de todo eso, hacer una marcha del orgullo pasara lo que pasara.

Las vidas de Taly, Johan y Emmanuel se transformaron cuando un día recibieron la visita de Dana Karvelas, actriz con estatus en la comunidad, quien les ayudó a ir viendo cosas que quizá ellos no habían tomado en cuenta.

¿Qué ocurrió? Eso se verá en la producción La vida es un carnaval, película que compite en la sección oficial del Festival Internacional de Cine en Guanajuato (GIFF), que arrancó el pasado viernes.

“Hace 10 años que el director lo estaba planeando y él quería una mirada trans ahí, quería un acercamiento con ellas y así entré”, cuenta Karbelas.

“Es una mirada diferente de lo que es la comunidad LGBT, tienen aristas diferentes, no es tan rosa y tampoco es extremo el drama, es una parte humana la que debía realizarse”, agrega la actriz de la serie ¿Qué pasó con Sara? y el filme Atroz.

El largometraje filmado en 2019 por Fernando Colín muestra a Dana como un catalizador que llega a mover cosas en el pueblo morelense.

“Es un lugar que aunque está a dos horas de la Ciudad de México, es otra realidad en derechos humanos, en derechos sexuales, entro a analizar esta parte de lo que sucede fuera de ellos”, explica.

“Lo que el director quería era mostrar una manera positiva de esto, de amistad, de algo bueno dentro de todo lo malo que pudiera pasar, yo aparezco tal cual”, abunda.

Dana sabe que el camino de La vida es un carnaval hacia una difusión con el público será complicada. Lo experimentó hace casi una década con Estrellas solitarias, que protagonizaba, la cual recorrió varios festivales, pero poca gente se enteró cuando llegó a salas.

Pero también considera que sucede eso porque a los miembros de la comunidad no les interesa apoyar proyectos así.

“Hay una parte de ella que una vez al año marcha y está pidiendo visibilidad, pero salen cosas (como películas) y no van. Es extraño eso: pido, pero no voy y creo debe haber congruencia. Creo que vamos a ver qué está diciendo este director, cómo nos está poniendo, pero no pasa eso”, indica.