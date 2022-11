"Love Hurts" ,uno de los éxitos de la banda escocesa Nazareth, conquistó a Europa y Norteamérica por allá en los años setentas, pues se colocó entre los primeros lugares de las listas de música y fue considerada por la crítica como una de las mejores "Power Ballads en la historia del rock. La canción fue interpretada originalmente por Dan McCafferty, quien desafortunadamente perdió la vida a los 78 años, ayer 8 de noviembre: es por ello que hoy recordamos al artista que con su voz recorrió gran parte del mundo.

Dan nació en 1946 en Escocia y mostró interés por la música desde joven. Fue en 1968 cuando inició su trayectoria artística, ya que se convirtió en uno de los fundadores de la agrupación de rock.

Lee también: Kunno y David Guetta vivieron un momento incómodo por un beso y todo quedó en video

Pese a que el origen de la banda es europea se les consideró como una de los pioneras del género hard rock en Estados Unidos. Con sencillos como “This Flight Tonight”, “Miss Miser”, “Where Are You Now”, entre otros, han logrado sobrevivir a los cambios generacionales.

A pesar de que el vocalista se catapultó a la fama con la agrupación, también realizó su carrera como solista y lanzó álbumes como “Last Testament” (2019) y “Into The Ring” (1978).

El cantante estuvo de gira con el grupo 45 años, sin embargo, se alejó de su carrera en el 2013 por problemas de salud. Algunos medios reportaron que se trató de una enfermedad pulmonar que le impedía respirar de forma correcta.

En el 2014, él dijo a Classic Rock: “Ya no puedo cantar en la gira como solía hacerlo. Me imagino que si no puedes hacer el trabajo, entonces realmente no deberías estar allí. Estoy triste por eso, pero ya no puedo cantar un set completo en vivo”.

Lee también: Shakira recibe dos buenas noticias en las últimas horas: Sobre sus hijos y su padre

El rockero además se destacó por el tono de su voz en los clásicos del rock y escribió algunas canciones de la banda en el mismo año que se iniciaron en el mundo artístico. Su último album en solitario apareció en el 2019 bajo el título “Last Testament”.

Su música influyó en artistas como Guns N' Roses, James Hetfield de Metallica, Iron Maiden, Kix, entre algunos más.

¿Cuántos álbumes tiene Nazareth?

Snaz

BBC Radio 1 Live in Concert (1991)

Live at the Beeb (1998)

Back to the Trenches (2001)

Homecoming (2002)

Alive & Kicking (2003)

The River Sessions Live 1981 (2004)

Live in Brazil (2007)

Detrás de “Love Hurts”

Probablemente es difícil encontrar a fanáticos del rock que no hayan escuchado el tema “Love Hurts”.

Algunas personas señalan que esta canción fue el impulso para que la banda pudiera mostrar su talento musical debido a que alcanzaron el puesto #8 en Billboard Hot y en los Top Ten de los rankings de países como Canadá, Noruega o Francia.

Su disco “Hair of the dog”, en donde pertenece el sencillo, también vendió cerca de dos millones de copias alrededor del mundo.

Aunque se pudiera creer que la canción fue escrita por alguno de los integrantes, en realidad fueron dos compositores: Felice y Boudleaux Bryant quienes la habían destinado para otro grupo de los 60.

Por otra parte también existen especulaciones alrededor de la canción, pues supuestamente Nazareth dudaba de que esta se convirtiera en un éxito.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.