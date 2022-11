Damián Alcázar hace sátira del gobierno actual

“Yo también era muy tonto y pensaba que el PRI y el PAN eran buenos”, dice Damián Alcázar.

El actor, que fue diputado de la Asamblea constituyente en 2016, es crítico sobre lo que sucede en el país a nivel gubernamental y esa ideología la ha llevado en varias ocasiones al cine.

Con La ley de Herodes, en el 2000, señaló la corrupción de la supremacía del PRI; con El infierno puso foco en el narcotrafico durante la gubernatura del PAN (Felipe Calderón) y ahora en ¡Que viva México! hace énfasis en la polarización social que ha incentivando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre simpatizantes y adversarios, “fifís y chairos”, algo que Alcázar considera un tema social.

“Eso de los ricos contra los pobres es entre nosotros, nadie nos echó a pelear, nadie nos está poniendo una navaja. Yo no uso redes sociales porque es una pérdida de tiempo, pero luego me meto a ver los comentarios y hay cada cosa, cada grosero cobarde que se escuda ahí para atentar contra la dignidad humana y esa es la confrontación”, dice Damián en entrevista.

Dirigido por Luis Estrada, el actor da vida a tres personajes en la cinta que se estrena este jueves en cines y el 16 de noviembre por la plataforma Netflix. Alcázar representa a la familia con Don Rosendo; a la iglesia, como el padre Ambrosio y a la política con el gobernador Regino. Todos son miembros de la familia Reyes, quienes viven en un pueblo llamado La prosperidad.

EL DATO



El cine de Luis Estrada se ha caracterizado por abordar temas políticos desde la sátira.

“Es un espejo enorme donde toda la sociedad podrá verse, los que son católicos, amantes de la política, ricos, pobres, los de la mediana, los borrachos, las madres solteras, los machos, los LGBT... , todos nos podemos ver ahí y sacar conclusiones de esta historia que nos pone enfrente a nuestras peores características y también lo poco que queda de los mejores valores”, señala.

En el elenco también se encuentra Joaquín Cosío, Ana Martín y Angelina Peláez, quienes representan problemáticas sociales dentro de una misma familia, como la envidia, el racismo y el clasismo, algo que el actor considera, en algún momento podría terminar con compromiso social.

“Soy de los esperanzadores y optimistas. El país que estoy viviendo desde hace cuatro años para acá es mucho mejor que el que vivía antes, veo que la gente del campo, la gente más pobre, ya tiene posibilidades de comer, tiene becas, los niños tienen mejores condiciones y los salarios de los trabajadores son mejores, tienen un mejor país y el que no lo quiera ver está obstaculizado”, expresa Damián, simpatizante del movimiento de la Cuarta Transformación.



Ana de la Reguera, Alfonso Herrera, cuyo personaje Pancho se va del pueblo Prosperidad, y Ana Martín participan en la historia.

Hace unos días el presidente López Obrador dijo que considera a Damián “el mejor actor mexicano”. Al respecto, Damián fue criticado en redes sociales porque en el pasado participó en un comercial de una iniciativa promulgada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, representante del PRI. El michoacano defiende que participó por tratarse de un beneficio para el pueblo.

“En aquella época todavía esto era un bien social, era para el Seguro Social, para la gente, para la salud, entonces había que hacerlo, no lo hubiera hecho si el mensaje fuera: ‘vamos a vender las minas’ o ‘vamos a vender todas las tierras’”, afirma.

Ahora, con su papel como el político Regino, también da vida a un militante de AMLO, con el que hace una sátira de los gobernadores y la corrupción. Al ser cuestionado sobre si actualmente existe un opositor fuerte que enfrente a AMLO en las próximas elecciones, niega la posibilidad.

“No hay oposición política porque no hay un proyecto, no tienen realmente elementos para decir ‘este gobierno no funciona’, son puras mentiras y falsedades casi todo lo que le pueden criticar a este gobierno que está limpiando la casa. Deberíamos tener una oposición muy fuerte, muy clara y documentada, que tuviera una propuesta para mejorar al país, pero no lo hay”.

PASO A PASO

Alcázar se ha desarrollado en la actuación y la política

01Debutó en la pantalla en 1986. Actualmente suma 137 créditos (IMDB).

02Ha ganado ocho premios Ariel; la más reciente en 2011 por El infierno.

03Fue diputado por un breve periodo entre 2016 y 2017, cargo al que renunció luego de ausentarse en varias ocasiones.

04Entre sus próximos proyectos está el filme de DC Blue Beetle.