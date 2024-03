Dakota Johnson y Chris Martin se comprometen tras seis años de relación

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, y la estrella de "50 Shades of Grey", Dakota Johnson, dieron un paso adelante en su relación después de seis años juntos, ya que el famoso le pidió matrimonio a la actriz hace algún tiempo, según reportó "The Mirror".

"No tienen prisa por planificar la boda, simplemente disfrutan de hacer oficial su compromiso", dijo una fuente al medio. Asimismo, detalló que han estado enamorados desde que comenzaron a salir en 2017, por lo que un futuro más prometedor para los dos era previsible.

Foto: Clasos

La importante decisión de Martin también estaría respaldada por Gwyneth Paltrow, su expareja, quien a lo largo de la relación de los famosos ha descrito a la protagonista de "Madame Web" como una "buena amiga".

Gwyneth Paltrow. Fuente: Instagram @gwynethpaltrow

Cabe mencionar que no es la primera vez que Martin y Johnson enfrentan especulaciones sobre un compromiso matrimonial. Hace tres años, ella fue vista con un anillo de esmeralda en su dedo anular izquierdo, lo que generó cuestionamientos.

A pesar de que ambos se esfuerzan mucho por mantener sus asuntos amorosos en privado, hay ocasiones en las que Dakota suele compartir algunos detalles, y más recientemente, habló de su papel como madrastra con Apple y Moses, fruto del amor entre Martin y Gwyneth.

"Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón", dijo la artista a "Bustle".

Respecto a cómo se lleva con Gwyneth , confesó que la ve como parte de su familia, y en general todos ellos son igual de importantes, si no más, que su familia de sangre.

Dakota ama ver a Chris Martin en escenario

Dakota fue constantemente vista en los conciertos que ofreció Martin al rededor del mundo, entre los lugares que visitó se encuentra Madrid, Argentina, Sao Paulo, entre otros. Respecto a ello, explicó que verlo en el escenario es algo que disfruta mucho.

"Me encanta verlo. Podría verlo todos los días. No sé cómo explicarlo. Siento que, no lo sé... estoy viendo a mi ser favorito hacer su cosa favorita", señala.

El romántico momento de Chris Martin y Dakota Johnson: así ha sido su historia de amor

*Con información de "Bustle"

