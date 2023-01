Dakota Johnson bromea en Sundance sobre el canibalismo de Armie Hammer

Dakota Johnson sorprendió a los asistentes a la inauguración del Festival de Cine de Sundance, cuado hizo una broma sobre el "exiliado" actor Armie Hammer, acusado de violación y abusos sexuales, así como de supuesto canibalismo.

Dakota, que le entregó a su amigo y colaborador Luca Guadagnino el premio icono internacional, aplaudió la película independiente ganadora del Oscar 2017 del director: "Call Me By Your Name", en la que actuó Armie Hammer.

Johnson bromeó diciendo que le habían ofrecido el papel del melocotón en la historia; en una de las escenas más animadas de la película, el personaje de Timothée Chalamet, Elio, realiza un acto sexual con una fruta, que finalmente descubre el personaje de Hammer.

La protagonista de "50 sombras de Grey" aseguró en tono bromista que tuvo que rechazar el papel central debido a conflictos de programación y afirmó:

"Gracias a Dios, sin embargo; hubiera sido otra mujer que Armie Hammer habría intentado comerse", comentó.

Variety rescata que años después del lanzamiento de "Call Me By Your Name", Hammer enfrentó acusaciones de fetiches caníbales, así como agresión sexual y comportamiento abusivo por parte de parejas extramatrimoniales.

“¿Quién sabía que el canibalismo era tan popular?” bromeó, provocando la risa de la multitud en el Basin Recreation Fieldhouse de Park City.



AFP.

Los cineastas independientes y las estrellas de Hollywood se pusieron las botas de nieve y partieron hacia las montañas de Utah; cofundado por Robert Redford hace cuatro décadas, y realizado anualmente en enero con temperaturas bajo cero y a una altitud de 2.150 metros, Sundance es una plataforma de lanzamiento para películas independientes y documentales.

Tras dos ediciones online por el Covid, Sundance, que se extenderá del 19 al 29 de enero, es ahora el último gran festival de cine en volver a un formato clásico. Unas 110 películas comparten cartel este año.

La polémica de Armie Hammer

Armie Hammer estuvo implicado en un gran escándalo en 2021 tras salir a la luz conversaciones suyas en las que se evidenciaba su fetichismo sexual con prácticas caníbales.

Entonces también fue acusado de abusos sexuales por varias mujeres y este relato fue compartido por muchas otras que afirmaron haber sufrido lo mismo por parte del actor californiano.

Armie Hammer ha sido acusado de violación por una de sus supuestas víctimas;

aunque tanto Hammer como sus representantes legales han negado las acusaciones, la realidad es que desde entonces ha desaparecido de Hollywood y, según la prensa estadounidense, se dedica a la venta de propiedades de lujo en las Islas Caimán actualmente.

*Con información de EFE.

rad