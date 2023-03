‘Daisy Jones & The Six’: de qué trata la serie éxito de Prime Video

La plataforma de streaming Prime Video se ha convertido en una de las populares en los últimos meses. En la misma no solo se puede acceder a películas ganadoras de premios, como “Everything Everywhere All At Once”, sino que también estrenan producciones propias.

Una de esas producción es la serie “Daisy Jones & The Six”, la cual está producida por “Hello Sunshine”, la productora de Reese Witherspoon, y basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid.

Leer más: ¿Dónde ver todas las películas ganadoras del Oscar?

¿De qué trata “Daisy Jones & The Six”?

La serie de Prime Video te sumerge al ambiente musical de los 70 en Estados Unidos, particularmente en California, con la banda ficticia The Six, quienes por azares del destino, se cruzan con Daisy Jones. Daisy es una particular joven que en un ambiente dominado por hombres quiere ser considerada como una verdadera cantautora, por otro lado Billy Dunne es el líder de The Six, ambas personalidades no tardarán en chocar por el rumbo que tomará la banda.

Leer más: Batalla legal por la herencia de Lisa Marie Presley: su exmarido y sus hijas se enfrentarían a Priscilla y Riley

La misma contiene 10 episodios, los cuales son lanzados semanalmente. “Daisy Jones & The Six” transcurre en dos líneas temporales. Incluye una entrevista en el presente, años después de la separación de la banda. De esta forma uno puede creer que se trata de una historia real, pero no es así.

¿Quiénes protagonizan la serie?

La protagonista de “Daisy Jones & The Six” es Riley Keough, quienes muchos la conocen por ser la nieta de Elvis Presley y la hija de Lisa Marie Presley. Incluso la mayoría de las canciones de la banda sonora de la serie están interpretadas por Riley.

Además también forman del elenco Sam Claflin como Billy Dunn, el líder de The Six, y la argentina Camila Morrone, quien interpreta a la esposa de Billy. El resto de la banda se compone con Suki Waterhouse como Karen, Sebastian Chacon como Warren, Josh Whitehouse como Warren y Will Harrison como Graham Dunne. Completan el elenco Tom Wright, Nabiyah Be y Timothy Olyphant.