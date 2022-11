Agreden a Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, en aeropuerto de Sinaloa

Daisy Anahy, la esposa del vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, compartió con sus seguidores un incómodo momento al que se enfrentó mientras se encontraba en el aeropuerto de Sinaloa, pues habría vivido agresiones por parte de una empleada del lugar.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la mujer externó que el supuesto ataque había sido por un problema con su equipaje.

Resulta que la pareja, que lleva junta 12 años, pasó unos días en Los Mochis para acudir a la boda de Beto Sierra, posterior a esto, el artista tomó un vuelo en su avión privado para cumplir con su agenda profesional, ya que se presentaría en Estados Unidos, mientras que ella junto a otros de los integrantes tomaron un vuelo comercial.

De acuerdo con la versión de Daisy, le prohibieron subir al avión con un equipaje de mano, pues le pidieron que lo documentara, sin embargo, esta argumentó que ya lo había pagado previamente.

La situación escaló cuando una de las empleadas le gritó y la jaloneó.

“Plebes nos acaba de dar un berrinche, vamos a volar ahorita, venimos en un vuelo de Volaris desde Culiacán, querían que documentáramos un bolso de mano que pagamos para traer aquí arriba del avión, nos dijeron que estaba sujeto a disponibilidad y no manchar el avión solo, solo, solo, me hicieron pagar de nuevo”, externó.

La esposa del cantante también compartió la fotografía de la supuesta agresora debido a que quiere denunciarla ante las autoridades.

“Si sabes su nombre, dime por qué la voy a denunciar por abusiva, ella me llamó loca y comenzó a jalarme y le dije ‘no me toques’ y ella me señaló con el dedo y le dije ‘no me toques’ estoy muy enojada”, agregó.

Dado que los empleados querían impedirle su abordaje al avión, incluso la amenazaron con llamar a la Guardia Nacional, sin embargo, esto no sucedió porque al final pudo volar.

Anahy, ya no ha dado más actualizaciones sobre el caso, hasta el momento, pero en las historias de su perfil se puede ver una imágen en la que se encuentra disfrutando con su familia.

Con información de People en Español

