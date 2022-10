El lanzamiento de la serie “Monstruo: La historia de Jeffrey”, que trata los crueles asesinatos que Jeffrey Dahmer cometió en contra de hombres y jóvenes de 1978 a 1991, trajo consigo reacciones negativas por parte de los familiares de las víctimas, así como tratos racistas en el set de grabación, de acuerdo con la coordinadora de producción: Kim Aslup.

Fue la propia mujer de color quien reveló sufrir ofensas mientras hacía su trabajo.“Los Ángeles Time” refiere, que Aslup expresó sufrir estrés postraumático luego del rodaje de la serie protagonizada por Evan Peters, además que tuvo un ataque cuando salió por primera vez el tráiler.

En la versión de Kim se señaló que eran solamente dos empleadas de color que trabajaban en el set, sin ningún parecido físico, sin embargo, el resto del equipo las llamaban por el mismo nombre, a pesar de sus diferencias.

"Trabajar en esto me dejó sin fuerzas, me trataron horriblemente. Ahora también veo a la protagonista negra de manera diferente. El tráiler en sí me dio PTSD, por eso terminé escribiendo ese tweet y pensé que nadie lo iba a leer", expresó la mujer.

Recordemos que una de las protagonistas es la vecina de Dahmer, quien es una mujer negra, y durante el desarrollo de la historia se percata de lo que sucede en el apartamento de éste.

La coordinadora también expresó que la grabación fue agotadora y se trató de uno de los “peores programas” en los que ha trabajado.

"Siempre me llamaban por el nombre de otra persona, la única otra chica negra que no se parecía en nada a mí, y aprendí los nombres de 300 extras de fondo", recordó.

Además reveló que la producción no tenía coordinadores de salud mental para atender al equipo, lo cual fue para ella el motivo de que el ambiente laboral no fuera el adecuado.

Otras polémicas de la serie

De acuerdo con “Insider”, Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsey, un hombre de 19 años fallecido en abril del 91, expresó que ni siquiera se enteró que Netflix estaba elaborando una serie sobre Dahamer.

"Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron" dijo.

La mujer añadió que: “No tengo hambre de dinero, y de eso se trata este show, la plataforma tratando de que le paguen".

Rita externó que Netflix debería haber dado parte de las ganancias a los hijos de las víctimas del también llamado Monstruo.

En una de los capítulos de la serie se recrea el momento en el que la mujer habla en el juicio de Dahmer en 1992 y cómo esto impactó en su vida, por lo que otro de los familiares cercanos de la víctima, Erick Perry, comentó que ni siquiera debió de existir una serie.

Perry publicaría un mensaje en el que cuestionó la representación de uno de los momentos más duros para su familiar: "Cómo recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano, es salvaje".

Isabell también declaró al medio que no dejará de luchar por Lindsey quien murió en condiciones trágicas.

