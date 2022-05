Curvy Zelma: "No he necesitado ni drogas ni prostitución"

“No importa si se me sale un gallo”, menciona CurvyZelma, quien este viernes ofrecerá su primer concierto musical en el Foro Proshow de la Ciudad de México, sueño que mucho tiempo vio lejano porque, admite, ella misma se autosaboteaba con que no era tan talentosa, además de otras inseguridades que la detenían.

“Trabajo desde pequeña, nada se me ha regalado, me tuve que empezar a cuidar sola desde muy chica, le he echado ganas, no he necesitado drogas ni prostitución ni nada de esas cosas que luego están muy latentes; cosas en las que, cuando no tienes tanta protección familiar, es muy fácil caer, no me he ido por la fácil y me ha costado un ching... todo”, dijo.

Su apuesta por la música se da luego de que ganara el concurso de Venga la alegría, “Quiero cantar”, pero la música no es lo única meta a la que aspira en la vida, la principal es la de ver más cuerpos reales en televisión.

“Las personas pedimos más realidad, nos cansamos de ver las redes sociales y ver todo perfecto, yo quiero hacer más, tener mi propio programa, mi marca de ropa”, compartió.

En el concierto titulado Encuentros pendientes, la conductora también cantará un tema de su autoría, “Valiosa”, en el que habla del amor propio.

“Me ha tocado ser una mujer curvy, donde no hay tanto lugar, y he tenido la suerte de estar en una empresa donde me aceptan como soy y me dejan explorar mi estilo tal y como soy, hasta en mis looks, porque también soy rara”, reconoce la cantante.

En este proceso de planificar el concierto, Zelma Cherem, su nombre real, ha aprendido muchas cosas que no duda en compartir con su público.

“Aprendes a conocerte a ti, también dudé, me dio también mucho miedo porque pensé que no lo iba a llenar, que no soy tan famosa, no he tomado casi clases de canto, se te vienen todos los fantasmas”, explica.

Pero al final, asegura que encontró el secreto para verse así: valiosa y capaz.

“Estoy con nervios, todo el día me la paso ensayando y pensando en las personas a las que voy a ver, a los curvylovers que voy a poder conocer y, sobre todo, disfrutar porque no tengo pretensiones de demostrar nada”.

La cantante mexicana de 30 años realizará su concierto este 6 de mayo a las 20:30 horas.

