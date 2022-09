Curiosidades poco conocidas de Galilea Montijo

Una de las presentadoras más queridas y talentosas de nuestro país es Galilea Montijo. La conductora ha brillado en proyectos como "Pequeños Gigantes", "Me pongo de pie", "El gran show de los peques", entre muchos otros más.

Como te contamos en el párrafo anterior, Galilea Montijo es muy querida en el mundo del espectáculo, pero no podemos negar que la conductora siempre ha estado relacionada a muchos escándalos que la han dejado “mal parada”. Es por ello que hoy repasaremos algunos detalles o curiosidades poco conocidas en la vida y en la carrera de Galilea.

Leer más: Galilea Montijo: parejas con las que estuvo a punto de casarse

La esposa de Fernando Reina se animó a hablar de su vida privada en una de las últimas emisiones del programa y aseguró que lo suyo no son las relaciones poliamorosas, ya que tiene “temor a lo que podría pasar más adelante en su vida”.

Leer más: La reacción de Tania Rincón que indica cómo está su relación con Galilea Montijo



Foto: Galilea Montijo. Fuente: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo también habló sobre su experiencia con el consumo de drogas. “Yo siempre lo digo, me gusta muchísimo la bebedera y la fiesta, pero siempre he sido muy miedosa, por ejemplo, de poder probar alguna droga. He probado la marihuana y me he reído muchísimo y me di cuenta que no era lo mío, pero pasar esos límites donde me da miedo que puedan venir más cosas”, aseguró la conductora.

¿Quiénes son las mejores amigas de Galilea Montijo?

Incluso también hubo tiempo para hablar de la amistad y Galilea Montijo aseguró que una de sus más grandes amigas es Andrea Legarreta, con quien incluso ha compartido más de 10 años en la conducción del programa “Hoy”. Montijo también confirma que Inés Gómez Mont es una de las personas más importantes en su vida.



Foto: Galilea Montijo. Fuente: Instagram @galileamontijo

Sin embargo no todo comenzó bien entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont, ya que Inés atacó en una oportunidad a Galilea y la llamó “teibolera”. Gómez Mont se sintió tan mal después de eso que decidió llamar a Montijo para poder desayunar y pedirle perdón. Ambas se reunieron, se desahogaron y con el tiempo comenzaron una hermosa amistad.