Brad Pitt es sin dudas uno de los actores más exitosos de las últimas décadas. Su rostro lo posicionó como uno de los galanes de Hollywood, pero el protagonista de “Bastardos sin gloria” es mucho más que “una cara bonita”.

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt son conocidos en Hollywood por ser niños y adolescentes muy inteligentes, y esa inteligencia la heredaron de sus padres.

¿Cuántos idiomas habla Brad Pitt?

Cuando Brad Pitt terminó el colegio secundario, comenzó a estudiar periodismo en la Universidad, pero luego lo dejó para dedicarse a la actuación. Gracias a su carrera como actor, Brad Pitt logró viajar por diversos países del mundo y eso le permitió conocer diversas culturas e idiomas.

Brad Pitt habla inglés con fluidez, ya que es su lengua madre, pero el actor también sabe pronunciar a la perfección el alemán, ya que para la película “Bastardos sin gloria” tuvo que aprenderlo.

El idioma alemán le resulta muy fácil a Brad Pitt ya que tiene ascendencia de dicho país. Incluso ha viajado a aquel país en varias ocasiones para conocer detalles de sus antepasados.

Brad Pitt también habla francés, pero no le resulta tan fácil como el alemán. Incluso el actor conoció este idioma gracias a su ex pareja, Angelina Jolie, ya que la actriz habla este idioma por su madre que es francesa. Pitt aseguró en una entrevista reveló que la actriz solía hablarle solo en francés a sus hijos y él no tenía otra alternativa más que estudiar para poder entender lo que decían.



Foto: Brad Pitt. Fuente: Twitter @showmundialshow

Brad Pitt también tuvo que rodar algunas escenas en francés para las películas “By the Sea” y “Allied”, donde en esta última compartió pantalla con la actriz francesa Marion Cotillard. La protagonista de “La vida en rosa” aseguró que no hubo necesidad de doblar a Brad Pitt en dicha película ya que su pronunciación del francés fue impecable.