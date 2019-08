Cuando Magnani no quiso ser mánager de Luis Miguel.

Cuentan que, cuando estaba en problemas financieros, Luis Miguel pidió asesoría a su amigo Miguel Alemán Magnani. “Lo primero que tienes que hacer es quitar a ese mánager —el que negoció la gira con Alejandro Fernández—”, dicen que le respondió a El Sol. “Ok, llévame la carrera tú”, algo a lo que el empresario se negó por considerar que no era su área pero aceptó entrar al rescate de su también compadre, y así fue como Luismi volvió a los escenarios con una gira por Latinoamérica y EU, y próximos conciertos en Las Vegas.

Ana Serradilla no huye ni busca la maternidad.

La actriz Ana Serradilla afirma que, como mamá, sería increíble pero no busca serlo; sin embargo, si llega un hijo a su vida, es bienvenido. “No sé si se me dé, a lo mejor se da, a lo mejor no, pero es algo que por ahora no he buscado, no sé si más adelante… Si se da, qué bien, si no, no pasa nada, yo no tengo ningún tipo de presión. Estoy muy contenta en cómo se ha dado mi vida y la mujer que soy; como mamá yo creo que sería muy buena, con mis animales soy extraordinaria, entontes imagínate con un hijo, sería increíble”.

No preguntas incómodas para Paulina Dávila.

La actriz Paulina Dávila forma parte del elenco de la película Instrucciones para Su, en la que Pablo Lyle integraba el equipo, sin embargo, debido al juicio que enfrenta el actor salió de la producción y fue sustituido; Paulina se guarda sus comentarios cuando se le pregunta. “Son cosas que pasan, me tocó adaptarme y a todos”, comenta. La actriz además dice que si tuviera algo que decirle al actor no lo haría público. “No creo que vaya al caso, si yo tuviera algo que decirle, se lo diría a él”.