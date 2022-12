¿Cuáles son las verdaderas edades de los protagonistas de “Merlina”?

Una de las producciones de Netflix recientemente estrenadas, que ha captado la atención de millones de espectadores, ha sido “Merlina” (o “Wednesday”, como indica su nombre en inglés). La serie que tiene como protagonista central a Jenna Ortega, ya se ha convertido en lo más visto de la plataforma de streaming.

Jenna Ortega tiene 20 años y ya ha sido parte de elencos de películas de terror como “Insidious: Chapter 2” y dos entregas de “Scream”. Pero en esta oportunidad es quien encarna a la nueva versión de Merlina Addams, la integrante de la familia más sombría y rara de todas. De la mano de Tim Burton, esta serie arribó a la plataforma de streaming el pasado 23 de noviembre.

Quien también destaca en esta producción es Catherine Zeta-Jones, a quien le tocó encarnar a la legendaria Morticia Addams. La actriz luce radiante a sus 53 años y se mantiene vigente como una de las más aclamadas y premiadas de Hollywood. Por otro lado, quien es su marido en la ficción es Luis Guzmán, que interpreta a Homero Addams.

El puertorriqueño tiene 66 años y ha destacado en la serie “How to Make It in America” con el personaje René Calderón y con el de Gonzalo Rodríguez Gacha en “Narcos”.

Por otro lado, quien da vida al Tío Lucas en “Merlina” es Fred Armisen, el actor de 55 años que además de ser talentoso en las artes histriónicas, también es músico. Quien también ha sido una de las actrices más aclamadas es Gwendoline Christie, quien encarna a Larissa Weems, tiene 44 años y ya la hemos visto brillando en "Game of Thrones" con la ruda Brienne of Tarth.

En cuanto a la parte del elenco mucho más joven, se encuentra Moosa Mostafa, cuya edad es 13 años y su personaje es Eugene Otinger. Siete años más grande es Emma Myers, quien encarna a la bien recibida por el público Enid Sinclair.

También integran el equipo de actores de “Merlina”: Hunter Doohan como Tyler, quien tiene 28 años; Joy Sunday como Bianca, cuya edad es de 27 años; y Percy Hynes White como Xavier, que transita sus 21 años.