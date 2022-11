¿Cuál fue la cantante que ayudó a consolidar la carrera de “Los Ángeles Azules”?

Luego de muchas expectativas y adelantos, “Los Ángeles Azules” finalmente lanzaron hace unos días su canción “Por un perro”, realizada en colaboración con Juanes. El videoclip ya lleva más de 10 mil “Me gusta” en la plataforma y más de un millón de reproducciones. La canción ha sido recibida con alegría entre los fans y ya se espera con ansias el próximo sencillo.

La banda de cumbia ha hecho colaboraciones con varios artistas reconocidos y su música recorre el continente desde la primera generación de integrantes en 1980. Su trayectoria, sin dudas, es una de las más prestigiosas del país y siempre se renuevan, crean y siguen vigentes. Una de las colaboraciones más exitosas vino de la mano de Ximena Sariñana.



¿Qué dijo Ximena Sariñana de “Los Ángeles Azules”?

Hace aproximadamente tres años, la ganadora de un premio MTV por “Artista Revelación”, concedió una breve entrevista al programa “De Primera Mano”, donde mencionó cómo fue trabajar en una colaboración con la banda de cumbia y luego aparecieron las críticas de todos los seguidores del exitoso grupo musical, reclamando por lo que dijo.

Lo que sucedió en ese entonces es que la cantante de 37 años hizo una colaboración con el grupo llamada “Mis sentimientos”, que para nadie es novedad que fue un éxito total. Ximena fue la voz principal de la canción y luego en la entrevista ella dijo muy orgullosa que con su intervención el tema fue mucho más conocido. Algo que los fans de “Los Ángeles Azules” no tomaron muy bien y de hecho en redes sociales y en YouTube todavía se pueden ver algunos comentarios haciendo mención de esta sensación de malestar.

Lo cierto es que pese a la declaración de la artista nacida en Guadalajara, que no cayó muy bien entre los fieles fans de la banda, la canción si fue exitosa con su incorporación y muchos seguidores de ella apoyan las declaraciones, porque Sariñana los puso en contacto con una audiencia inexplorada anteriormente, más masiva. "Me siento súper agradecida con ellos por haberme invitado a ser parte de su historia y por haber hecho historia también con esta canción, [...] no era tan conocida y a partir de nuestra colaboración, pues bueno, definitivamente se ha vuelto un clásico en la música que se escucha", fue parte de la declaración de ese entonces de la intérprete de “Respiro”.