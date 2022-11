Cuál fue el comercial con el que Ricky Martin apareció por primera vez en televisión

Ricky Martin comenzó su carrera en el mundo del espectáculo cuando era tan solo un niño. Antes de ser cantante, el intérprete de “Vuelve” probó suerte en el mundo de los comerciales de televisión.

Antes de formar parte de la banda puertorriqueña “Menudo”, Ricky Martin apareció en un comercial de televisión. El comercial era de un popular refresco: “Orange Crush”. Ricky Martin tiene una sola línea en el comercial, pero sin dudas el joven cautivó a todos con su carisma.

Leer más: Hermana de Ricky Martin tomó postura tras la dura acusación de su hijo Dennis Yadiel Sánchez

“Crush” es un refresco sabor naranja que lleva más de 100 años en el mercado. “Esa fue la primera vez que estuve frente a una cámara”, le aseguró Ricky Martin y Jimmy Fallon en el programa de televisión “The Tonight Show”.

Leer más: 7 famosos que apoyan a Ricky Martin y defienden su honestidad

En el anuncio un adolescente le entrega a Ricky Martin una botella del refresco “Crush” y le pide que se la cuide mientras él juega un partido de futbol. Ricky no puede aguantarse las ganas y bebe el refresco a escondidas. Cuando el joven le pide la botella, Ricky Martin le contesta: “Es que no me pude resistir”.

El comercial de Ricky Martin y “Crush” puede verse en YouTube, y el video ya acumula más de 4000 visualizaciones. “El éxito desde pequeño te acompaña”, se lee en uno de los comentarios del video.

¿Cómo consiguió Ricky Martin aparecer en el comercial?

"Mi tía estaba llevando a mi primo a una audición y el director me vio porque fui con él. Entonces me dice: '¿Puedes pararte frente a la cámara?'. Yo digo: 'No, estoy bien'. Pero el director insistió", aseguró Ricky Martin.



Foto: Ricky Martin. Fuente: Twitter @showmundialshow

Sin dudas esta primera experiencia le sirvió a Ricky Martin para su carrera en “Menudo”, ya que el joven tuvo que realizar muchos videoclips y asistir a diversos programas de televisión, donde se podía notar que el cantante no le tenía miedo a la cámara.