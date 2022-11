Critican a Osvaldo de León por ver el Mundial en TV Azteca y no en Televisa

Osvaldo de León ha sido muy criticado por no mostrar lealtad a Televisa, televisora con la que colabora actualmente, pues hace unos días, justo cuando se encontraba a instantes de salir al set a grabar, compartió una historia en sus redes sociales, en la que se le puede ver disfrutando del partido entre México y Polonia, llamando la atención el hecho de que el actor optó por transmitir a la competencia y ver la narración con los comentaristas de TV Azteca; esto opinan en redes.

No cabe duda que, la afición mexicana está compuesta por el grueso de la población, sin embargo, cuando llega el Mundial, todas y todos “nos ponemos la camiseta” para celebrar con la selección. Por eso, sin importar donde te encuentres; escuela, oficina o en casa, la transmisión de los partidos no puede faltar y Osvaldo de León lo sabe muy bien, pues pese a que el martes pasado tenía llamado, no se perdió ni un minuto del primer partido de México en Qatar 2022.

Lee también: Mujer llama "prieto arrogante" a Tenoch Huerta; el actor se defiende

El actor, que se encuentra participando en un nuevo proyecto de Televisa, recurrió a sus redes sociales para compartir con sus más de 327 mil seguidores su pasión por el futbol, pues publicó una historia donde se le puede ver disfrutando del encuentro pambolístico entre México y Polonia, el cual, aunque no concretó ningún gol, mantuvo a toda la afición al filo del asiento, sobre todo, cuando Memo Ochoa paró en penal de Robert Lewandowski.



Foto: Instagram

Sin embargo, hubo un detalle que para sus fans no pasó desapercibido, pues el actor de 38 años sintonizó el partido con la competencia directa de Televisa; TV Azteca. Pero lo que más llamó la atención fue que parecía que de León tenía todas las intenciones de puntualizar que estaba viendo el partido desde esta emisora, pues etiquetó la cuenta oficial de Azteca Deportes y hasta hizo un acercamiento al logo del canal, mientras animaba a la selección con la frase: “¡Eso, eso, sí… como los hombres!”.



Latigazos a Osvaldo de León en la plaza de las estrellas, por ver el partido por AZTECA SIETE ‼️ pic.twitter.com/8r4nIe93yk — La tía Sandra (@LaTiaSandra_) November 22, 2022

Automáticamente, sus fans reaccionaron y comentaron la publicación haciendo énfasis en que el actor se encontraba en territorio de Televisa, dando rating a otro canal, lo que interpretaron como una deslealtad, aunque también hubo quienes lo justificaron, aseverando que ellas y ellos también preferían ver el partido en TV Azteca, debido a que sus comentaristas inyectan mayor pasión a la narración.

Lee también: Shakira, preocupada por la salud de su padre que de nuevo visita el hospital