Critican momento en el que lanzan sobre copas a vocalista de la Banda MS

Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, está dando de qué hablar, al igual que la agrupación, luego de su peculiar manera de celebrar el cumpleaños 36 del cantante.

A travé de redes sociales compartieron uno de los momentos del festejo, que consistió en que cargaron a Alan y lo lanzaron sobre una torre de copas que se encontraban acomodadas en una mesa.

En el material se observa cómo el cantante cae sobre la mesa mientras todos gritan, ríen y aplauden; y aunque se comenta que las copas no son de vidrio, usuarios criticaron la irresponsable manera de celebrar, pues aseguran que el cante pudo lastimarse al caer.

"Pero que imprudentes. Cómo lo avientan a copas de vidrio. Están borrachos y no piensan que se puede cortar una arteria principal". "Yo pensé que nomás los jóvenes hacían pende** pero miro que no". "Que cachos ,esos no son amigos nomas le rompen la espalda nos dejan sin concierto en el Golden One center de Sacramento ojalá y no le duela todo su cuerpazo".

El video ya cuenta con 22 mil "me gusta".

Cuando Alan Ramírez se llevó el susto de su vida

Alan Ramírez sobrevivió hace seis años, recibió en el cuello una bala perdida cuando terminó un concierto en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el cantante nunca se imaginó que la esquirla le penetró el cuello y dañó una de las venas de su lengua, no pudo hablar durante algún tiempo, pero por fortuna la bala no lastimó sus cuerdas vocales; pensó que moriría.

Oswaldo Silvas, uno de los vocalistas de la agrupación, dijo para EL UNIVERSAL en 2017 que este hecho marcó a la banda con un antes y un después, y aunque al principio se especuló mucho si se trató de un ataque a la agrupación, las investigaciones confirmaron que se trató de una bala perdida.

“La carrera de la banda MS se divide en un antes, y un después de este suceso, nos hizo una banda más fuerte y nos dimos cuenta de la gente con que contam os, sobre todo del público que es hermoso, que estuvo al pendiente de nosotros, apoyándonos con sus oraciones”, explicó.

El incidente, afirmó, hizo una diferencia en sus vidas.

“Fue un suceso que nos marcó porque hizo que nos paráramos en seco, nos hizo que miráramos alrededor y ver dónde estábamos parados, nos hizo que valoráramos todo lo que pasa en nuestra vida personal y como banda; a fin de cuentas tuvimos que sacar provecho y lo positivo de la situación, nos sirvió mucho en distintos aspectos, créanme que cada día valoramos y disfrutamos más nuestra carrera", expresó.

Alan contó entonces que escuchó algo que sonó muy fuerte, sus compañeros empezaron a gritar y preguntar qué pasaba, todos se agacharon: "yo sentí que me empezó a arder la garganta, y al poner la mano sobre el cuello vi como empezó a salir sangre, me dolió la lengua y se me empezó a entumir", relató.



