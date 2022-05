Critican look de Eduin Caz, de Grupo Firme, de 2 millones de pesos

Según la comentarista Shanik Bernam el look de Eduin Caz, líder de Grupo Firme, acumula 2 millones de pesos. El cantante de música regional usó recientemente una chamarra Dolce Gabbana de 42 mil pesos, una cadena de oro Shay de 698 mil pesos, sus lentes Louis Vuitton de 17 mil pesos, aretes diamante windsor de oro blanco de 981 mil pesos, un reloj Cartier panthere de 680 mil pesos. Pese al gasto, su estilo fue criticado por usuarios de redes sociales.

“Pues de muy mal gusto su look y no son las prendas que se usen todas al mismo tiempo, además es el intérprete que más ridiculizado con su atuendo el género musical que él interpreta, se viste como reggaetonero”, criticó una usuaria de nombre Lupita.



Tenoch Huerta presentará su personaje en la Comic Con



Foto: Tomada del Instagram de Tenoch Huerta

El destape de Tenoch Huerta como el príncipe acuático Namor en la nueva entrega de "Aquaman", será en la próxima Comic Con de San Diego. Su gente ya está preparando todos los materiales para cuando sea el anuncio oficial por parte de los estudios Marvel. Muchos tienen dudas de la apariencia que tendrá el actor de "Narcos: México", pero dicen quienes saben que sus facciones 'leonescas' le ayudaron mucho para la caracterización.

Critican cirugías de Maribel Guardia, Lucía Méndez y compañía



Foto: Tomada del Instagram de Maribel Guardia

Los usuarios de las redes sociales han criticado una foto en donde se puede ver a las cantantes y actrices Dulce, Laura León, Maribel Guardia, Lucía Méndez y a la productora de televisión Carla Estrada juntas, quienes pasan de los 60 años y lucen sin arrugas, dicha foto les ha llamado la atención por su “juventud eterna” que la han hecho meme, “Ni el libro de Baldor tiene tantas operaciones juntas”, le pusieron de título desatando risas y comentarios de todo tipo. “Qué plástica foto”, “Operaciones complejas”, “Y más de 200 años de historia allí reunidas”, son algunos de los comentarios.

melc