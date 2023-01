Critican a Facundo por "hacer todo mal" en video donde su hijo lo inyecta

Facundo le regaló a sus seguidores un momento gracioso, su hijo de 13 años lo inyectó por primera vez frente a la cámara y aunque aparentemente todo sale bien, muchos cibernautas criticaron el mal procedimiento.

El conductor se lastimó jugando futbol, y como no había nadie más en casa, y se tenía que poner una inyección, recurrió a su hijo Lorenzo; en casi ocho minutos Facundo le da indicaciones para que lo haga bien, pero el adolescente duda y le pide a su padre que no se ría porque lo pone nervioso.



Momento previo a la inyección. Captura.

Aunque para Facundo fue un momento divertido y de "rating", los usuarios que vieron el video lo tacharon de irresponsable y le recomendaron primero instruir correctamente a su hijo.

Momento de nervios y risas

Poco antes de que Facundo recibiera la inyección, tanto el como su hijo se muestran nerviosos porr lo que está a punto de pasar.

Cuando por fin ocurre, Facundo aplaude que se haya logrado a pesar de todo y sube el video a sus redes, donde recibe varias críticas por no tomarlo en serio.

"No hagan nada de lo que ven en este video...pésimo todo...desde el tiempo de exposición aumenta riesgo de contaminación por la aguja, mala técnica, etc, etc; qué irresponsable". "Estas bien guey Fac, tu aguja no se limpia con papel de baño, se destapa cuando ya se va inyectar y previamente limpias la piel con torunda de alcohol". "Está padre la intención y reímos,pero todo mal, se contaminó en todo momento, y sí puedes contraer una infección por la mala técnica".

Facundo, de 44 años, tiene una relación con Delia Garcia, de 24, a quien conoció cuando ambos participaron en el reality "La Isla", en 2017; como fruto de su matrimonio con Esmeralda Palacios tiene tres hijos, Valentina, Mila y Lorenzo.



