Critican a Eminem y a Tyga por presunta apropiación cultural en uno de sus videoclips

Una vieja canción de Eminem desató críticas en redes sociales por presunta apropiación cultural, esto luego de que Tyga, el también rapero se viera en medio de la polémica, recientemente, por una situación similar.

La canción ‘My Band’ de Eminem que salió en el 2004 se viralizó en Twitter, lo que llevó a que usuarios la compararan con el tema “Ay Caramba” de Tyga: en su momento, el rapero se tuvo que disculpar con la comunidad mexicana

Los artistas recibieron comentarios de seguidores, quienes aseguraron que algunos elementos en sus videoclips como la vestimenta y accesorios, imitan a la cultura nacional.

El video de Eminem

En el material, durante el minuto 5:09, Eminem aparece vestido con un traje de torero acompañado con un bigote y detrás de él la banda D12, un grupo de hip hop, que está caracterizado de “mariachi”.



Foto: Especial

Al final de la canción el artista dice en “acento” mexicano: “mi salsa hace que todas las chicas lindas quieran bailar y ponerse los calzoncillos”.Ante esto, los usuarios calificaron de inapropiada la canción.

“Realmente estaba en un disfraz de torero español, un grupo de personas vestidas con atuendos mexicanos y cantando sobre la cultura salsa apropiándose por todas partes”, opinó @pterodactylsman, mientras que @JulianAbraham18 se preguntó qué pensaba la comunidad latina al respecto.

Otros comentaron, “Entonces, está bien cuando (Eminem) lo hace, pero cuando Tyga lo hace, ¿es un problema?”.

Algunos evidenciaron que Eminem no fue criticado cuando recién publicó el video a diferencia de Tyga.

Video de Tyga

En el material, Tyga también usa un sombrero y un bigote, elementos que algunos identifican con la cultura mexicana, así como un traje típico y mariachis.



Foto: Especial

“Si este video no ofendiera, la canción nunca habría llegado a mi radar”, “Nunca he escuchado a un mexicano decir ay caramba”, “Mi gente latina se enorgullece de su cultura y defiende a su gente. Los estereotipos buenos, malos y feos de los latinos nos pertenecen. El hecho de que el estereotipo sea cierto no hace que sea aceptable que otros se beneficien de él. Tyga no eres un comediante y no estás con la cultura latina”, fueron algunas de las opiniones.

Tyga se disculpó por lo sucedido en el podcast de American Cholo, recientemente: “Quiero disculparme con la comunidad mexicana y mis fanáticos que son mexicanos.Tengo muchos fans latinos que son puertorriqueños o dominicanos que probablemente no se sintieron ofendidos por este video.Pero, mis fanáticos mexicanos en Los Ángeles, definitivamente hubo algunos que sí”, expresó.