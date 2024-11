El actor John Stamos ha recibido un sinnúmero de críticas luego de simular estar calvo como forma de solidarizar con Dave Coulier, su compañero de elenco en "Tres por tres", quien la semana pasada reveló que padece cáncer, específicamente un linfoma no Hodgkin en estadio 3.

"No hay nada como ponerse una gorra calva y algunas habilidades con Photoshop, para mostrar algo de amor y solidaridad con mi hermano", escribió quien encarnó a Jesse en la serie, junto a tres fotos en las que aparece con Coulier.

En la primera imagen, ambos están uno al lado del otro; en la segunda, Stamos le afeita la cabeza a Coulier, y en la tercera Stamos y la esposa de Coulier, Melissa, le besan la cabeza.

"Estás afrontando esto con tanta fuerza y positividad, es inspirador. Sé que vas a superarlo y estoy orgulloso de estar contigo en cada paso del camino. Te quiero", agregó. Aunque el gesto ha sido alabado por varios de sus seguidores, otros en tanto lo han criticado por simular la calvicie. "¿En serio no puedes afeitarte la cabeza?". "En realidad no lo está apoyando. Está posando para una sesión de fotos". "Esto es lo más tonto que he visto: 'Me puse una gorra calva en solidaridad', es como decir que uso harapos en las calles mientras empujo un carrito en solidaridad con las personas sin hogar o algo así". "Una persona con cáncer no tiene una 'gorra' que pueda quitarse". "¡Qué gesto tan superficial! Ni siquiera pudiste cortarte el pelo para tu amigo. Y te aseguraste de publicarlo en Instagram para obtener esos 'me gusta' también", son algunos comentarios que aparecen en la publicación.

Eso sí, algunos han salido en su defensa. "John probablemente esté bajo contrato y no puede cambiar su cabello (...) La calva probablemente hizo reír a Dave o tal vez incluso fue idea suya. Dejemos de ser odiosos". "Creo que esto es genial y muy gracioso, y estoy segura de que Dave en realidad no quería que se afeitara la cabeza". "Su sentido del humor es exactamente eso, SUYO. Lo que a ti te resulta ofensivo no les resultará ofensivo a ellos", escribieron.

Coulier, de 65 años, reveló su diagnóstico en diálogo con "People", señaló que el cáncer le fue descubierto en octubre pasado después de padecer una infección en las vías respiratorias superiores. "Mis médicos me llamaron y me dijeron: 'Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin de células B y es muy agresivo", recordó Coulier.

"Este ha sido un viaje realmente rápido", agregó, señalando que ya terminó el primero de los seis tratamientos de quimioterapia indicados y decidió raparse la cabeza de manera preventiva.

Asimismo, envió un mensaje a sus seguidores: "Cuídense mucho, porque hay mucho por lo que vivir. Y si eso significa hablar con sus médicos o hacerse una mamografía o una colonoscopia, realmente puede hacer un gran cambio en sus vidas".





rad