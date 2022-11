Crítica a Laura Pausini por editar foto con Yalitza, e insulto a Tenoch Huerta, entre lo más leído de la semana

EXCESO DE FILTROS

En la pasada entrega de los Latin Grammy la cantante italiana Laura Pausini causó polémica, porque en su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías con los famosos que coincidieron con ella en dicho evento, incluyendo a la mexicana Yalitza Aparicio, aquí el problema fue los retoques que hizo a dicha imagen.

En la foto con Yalitza, Laura Pausini abusó de los filtros y eso generó una ola de críticas entre los cibernautas, quienes cuestionaron por qué, al parecer, sólo se editó así misma ante la oscuridad de la arena Michelob ULTRA en el hotel y casino Mandalay Bay, y comenzaron a llamarla racista.

A pesar de que la intérprete de Se fue no hizo comentario alguno al respecto, pero la actriz oaxaqueña ya dio su punto de vista y hasta se mostró conciliadora al decir que Pausini no necesitaba filtro porque es bellísima.

“Yo amo a Laura Pausini y diga lo que diga la gente, yo feliz de haber estado con ella. Ella es una dama hermosísima, carismática, impone demasiada presencia”, dijo en declaraciones retomadas por Despierta América.

TENOCH HUERTA SIGUE EN LA POLÉMICA

El actor mexicano está viviendo uno de los momento con más exposición para su carrera, gracias a su participación en el film Black Phanter: Wakanda Forever, el problema es que la atención al menos en México, no se está dirigiendo a su trabajo en esta película de Marvel, sino a todas la críticas que él está recibiendo por su activismo en el movimiento Poder Prieto.

Para hablar acerca de este tema, el actor contó una experiencia que había vivido, luego de que una mujer lo llamara “pin*** prieto arrogante”, debido a que se había detenido a comer, hecho que produjo que una camioneta se retrasara en su traslado, causando la molestia de aquella mujer la cual le dirigió estas palabras:

“´Tú no vales nada, tú no eres nadie, tú ni siquiera existes´, ella negó mi existencia solamente porque retrasé una camioneta, porque paré a comer, derecho humano básico. Entonces yo, en el ejercicio de mis derechos humanos, hubo un retraso de 15 minutos de una camioneta y eso fue suficiente para que ella negara mi existencia y me dijo que yo era un ´pin*** prieto arrogante´”, detalló Tenoch durante la conferencia de prensa para presentar su libro Orgullo Prieto y que fue compartido en la red a través de un video.

MUERE HÉCTOR BONILLA

El pasado viernes un tuit de la Secretaría de Cultura dio a conocer la noticia sobre la muerte del actor Héctor Bonilla, después fue su hijo menor Fernando Bonilla, quien a través de un comunicado explicó cómo se dio el deceso de su padre, quien durante cuatro años luchó contra el cáncer de riñón.

"Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final", escribió el también director en el mensaje, que dio a conocer a través de sus redes sociales y después enviaron a los medios de comunicación.

Bonilla explicó que a pesar de la tristeza que sentían, estaban tranquilos porque sabían que su padre había sido un hombre que vivió intensamente y con alegría, pero sobre todo que siempre predicó con el ejemplo y compartió el epitafio que Héctor Bonilla ya había escrito años atrás:

“Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.

PESE A TODO MALUMA SE PRESENTA EN EL MUNDIAL.

Estrellas como Shakira, Dua Lupa y JBalbin declinaron la invitación que los organizadores del mundial Qatar 2022, como una forma de mostrar su desacuerdo contra un estado que comete violaciones a los derechos humanos contra de mujeres y homosexuales, pero hubo uno que no se bajó de este evento, el colombiano Maluma, quien ofreció un pequeño concierto en el 'FIFA Fan Festival' de Doha.

Maluma habría expresado que su ilusión de pequeño era convertirse en un futbolista por lo que ahora, en su faceta artística, intepretar “Tukoh Taka”, el himno nacional de este año, era una alegría.

“Esta noche cantamos el himno nacional del mundial en el fan event #TukohTaka. Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo, esa es mi tarea y mi legado", compartió en su Instagram.

El cantante añadió que no cambiaría y que seguirá haciendo su carrera con todo el amor del mundo: “Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero", dijo.

Previo a este mensaje, el colombiano había abandonado una entrevista dónde se le cuestionó sobre por qué decidió presentarse, si no le importaba lo que había pasado con la gente, que fue explotada durante la construcción de los estadios, a pesar de que respondió que a él no le correspondía cambiar eso, ante la insistencia de su interlocutor decidió levantarse e irse.

EL PASADO PERSIGUE A PAOLA ROJAS

Hace cuatro años la periodista Paola Rojas vivió uno de los momentos más complicados de su vida y carrera, cuando el video íntimo de su entonces esposo, Luis Roberto Alves “Zague”, que se filtró en las redes sociales y ella comenzó a ser víctima del escarnio público.

Durante una entrevista para el canal de Isabel Lascurain, Rojas recordó que no sólo tuvo que atravesar por la traición del padre de sus hijos, también con las burlas, el acoso, la violencia digital

y hasta los mensajes de índole sexual que recibía por algo que ella ni siquiera había hecho, pero a pesar de su dolor siempre se enfocó en cuidar a sus pequeños.

Paola también explicó que otra de las cosas que la sacaron adelante fue seguir trabajando, sin embargo, reconoció que a pesar de que trataba de dar una imagen fuerte, por dentro se sentía sumamente vulnerable: “En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo; pero creo que hay algo más profundo y es que no tengo porque sentir vergüenza, pero la sentía. No quiero conectar con eso pero sí sentía mucha vergüenza por muchas razones", relató entre lágrimas.