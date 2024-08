Cristo que atemoriza a feligreses va a Macabro

Marcos Muñoz siempre le tuvo miedo a la figura de Cristo colocado en un ataúd de madera. En especial, se preguntaba qué lo haría cobrar vida y levantarse del lecho.

“Que perdieras la fe”, reflexionó en algún momento el cineasta. Con eso en el pensamiento y siendo amante del horror, se puso a indagar sobre los abusos a niños que han sido cometidos por algunos sacerdotes, y comenzó a escribir una historia que cuestionara el tema.

Así nació En el nombre de…, cortometraje de 10 minutos que muestra cómo un Cristo de madera puede arrancarle la lengua a los feligreses, para que los oscuros secretos de la Iglesia no salgan a la luz.

Marcos Muñoz hizo el corto cascada, basado en hecho real de una chica que apuñalo a su novio Foto: Marcos Muñoz

“La religión es un tema delicado, pero también rico en la cuestión del horror; lo que debería servir como consuelo y que debería proteger con su poder silencia a las víctimas. Los abusos infantiles son crímenes dolorosos y difíciles de denunciar; aquí es la historia vista a través de los ojos del niño y el trauma que significa ser abusado”, explica Muñoz.

En el nombre de… se estrenará este mes en el marco del festival de cine Macabro y posteriormente en otros certámenes como el Screamfest Horror Film. Es protagonizado por Jesús Guerra y Gabriela Ruiz, además del niño Inti Deus Guerra.

El maquillaje del Cristo de madera duraba hasta ocho horas y el actor David Méndez tenía que hacer movimientos robotizados para simular el material en que está hecho.

El corto fue filmado en 2020 en una iglesia de Tláhuac de manera discreta para evitar problemas con la población, por la temática.

De hecho, el propio Muñoz se cuestionó si debía rodarlo...

“Soy católico no tan arraigado, pero sí me dio miedo contarlo porque era como ofender a Dios. De pronto pasaban cosas maravillosas y yo volteaba al cielo y me decía que sí quería que contara la historia, a veces no salían las cosas y entonces era pensar que no quería que lo hiciera. Pero al final llegaba algo mejor y ya sentía que sí lo deseaba.

“Con el horror podemos hablar de temas complejos, es un género rico para decir lo que se quiera y que quede en la gente”, añade Marcos.

El corto financiado con recursos privados fue ganador del Work in Progress de Short México 2022 y contó con el apoyo de los Estudios Churubusco.

Muñoz es realizador del cortometraje Cascada, basado en algo ocurrido en marzo de 2019, cuando una chica apuñaló a su pareja en un hotel de Guerrero. El hecho se volvió viral porque alguien grabó el video donde ella está hincada junto a él, disculpándose porque no deseaba lastimarlo.