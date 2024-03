Cristina Rodlo da voz a los dreamers

Cristina Rodlo todavía recuerda cómo soñaba, en su natal Torreón, en convertirse en una actriz de Hollywood. El anhelo le parecía lejano, porque recuerda que ninguna persona en su familia tenía los mismos intereses que ella, así que no sabía por dónde comenzar.

“Torreón es una ciudad donde no hay teatro, mis papás no se dedicaban a esto, ni nadie de mi familia, pero yo soñaba con Nueva York, con estudiar actuación en Estados Unidos, soñaba en grande y siempre busqué no limitar ese sueño, sino ir en su búsqueda”, cuenta Rodlo en entrevista.

En 2019 recibió su primera oportunidad internacional en la serie “The terror”, donde compartió crédito con actores como Jared Harris y, desde entonces, cuando se mudó a Estados Unidos, comenzó a buscar oportunidades en el extranjero, enfocándose en cumplir sus objetivos. El año pasado participó en la serie “Halo”, basada en uno de los videojuegos más populares del mundo y ahora, como Rosita, dará vida a una dreamer en la cinta “The beautiful game”, de Netflix.

“Cuando inicié, al principio no podía ir por los personajes latinos porque me decían: ‘no te ves latina o no te ves mexicana’, pero hoy ya no me pasa, ya entendieron que los latinos venimos de diferentes sabores y colores y que no puedes estereotipar al latino”, señala.

Mujer de deporte

El nuevo personaje, que es una joven de origen mexicano que nació en Estados Unidos, está basado en la experiencia real de algunos de los participantes del torneo Homeless World Cup, que da la oportunidad a personas de la calle de entrar al deporte a través del futbol.

Rodlo se siente particularmente identificada con este personaje, porque en la juventud fue una talentosa jugadora de futbol.

“Me ofrecieron beca del 100% en el Tec y la Ibero, pero no la acepté porque yo no quería estudiar en la universidad, yo quería ser actriz. Yo crecí con dos hermanos más grandes y yo quería estar con ellos todo el tiempo, entonces la única manera de estar con mis hermanos era jugando futbol, por eso lo hice desde chiquitita”, explica.

Pero su mayor objetivo con esta interpretación es dar voz a las personas que, como en el caso de su personaje, nacieron o crecieron en Estados Unidos pero no tienen los mismos derechos porque sus padres no son ciudadanos legales.

“Hablé mucho con la directora y le dije: ‘esta escena es necesaria’, porque en las películas de EU no se habla de los dreamers, es una cosa que no podemos decir, no quería seguir siendo parte de eso así que hicimos esa escena, que es súper sencilla, pero lo deja claro”, cuenta.

“Lo defendí sobre todo porque tengo muchos amigos que son dreamers y sienten que no encajan ni el país donde nacieron, en el que nunca han estado, ni en el país donde sí crecieron y que para ellos es su país, pero no lo pueden considerar así porque su país no les da los papeles, no los reconoce”, lamenta.

En el elenco de la cinta, que se estrena hoy en Netflix, también se encuentran actores como Micheal Ward y Bill Nighy