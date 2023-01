Cristian Castro: así fueron las 3 veces que el cantante pasó por el altar

Cristian Castro no ha tenido mucho éxito en el amor. El cantante ha tenido varias relaciones y ha llegado a pasar por el altar 3 veces. Sin embargo, él nunca se da por vencido y cada vez que puede vuelve a apostar por el romance. Según explicó hace un tiempo se debe a que es muy ansioso y no puede dejar de hacer la propuesta cada vez que siente que va en serio.

"En verdad que ha sido apresurado” sostuvo Cristian Castro al detallar que “es por eso quizá ha venido el fracaso, pero no lo siento fracaso; me gusta a mí formalizar cuando estoy emocionado con una chica, me parece muy bonito llevarlo al matrimonio. No lo veo como un fracaso, al divorcio, simplemente no está caminando la situación”.



En ese sentido, Cristian Castro apuntó que “obviamente es bueno tener más tiempo antes de casarse para planear. Quizá hubiese sido mejor tener más tiempo de novios con las relaciones que tuve, y creo que me ha venido mal, así que vamos a tener que cambiar la técnica". No hay que olvidar que sus dos primeros matrimonios fueron por demás breves mientras que el tercero fue un poco más largo.



Y esta es otra de las cosas de las que Cristian Castro se arrepiente. Es que él considera que no ha sido un buen padre. "No fui buen papá, la verdad, que yo pensé que iba a ser porque justo cuando fui creciendo yo me prometí a mí mismo que iba a ser mejor padre, quizá, que mi mismo padre verdad, entonces ¿qué creen?, pues no lo logré. La verdad es que no he podido ser suficientemente buen papá", confesó.



Quiénes fueron las 3 mujeres con las que se casó Cristian Castro

Con Gabriela Bo, Cristian Castro duró solo un año. Ellos estuvieron juntos entre el 2003 y el 2004. Luego se casó con Carol Victoria y también su aventura de marido le duró 365 días. Fue entre el 2017 y el 2018 que estuvo casado con ella.

El matrimonio más largo de Cristian Castro fue el que mantuvo con Valeria Liberman. Ella es la madre de dos de sus hijos: Simone y Mikhail. Con la colombiana Paola Erazo tuvo un romance en el 2011 y aunque no llegó a dar el sí quiero tuvo a su primera hija mujer con ella: Rafaela.