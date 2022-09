Cristian Castro abandonó un trabajo y se lo arrebató Chayanne

Cristian Castro se incorporó al programa argentino Canta conmigo ahora a mediados de este año. Se trata de un concurso de talentos en el que el hijo de Verónica Castro oficiaba como jurado. De paso le sirvió de excusa para tener la posibilidad de cantar algunos de sus temas sobre el escenario del canal 13 donde se emite. Sin embargo, presentó su renuncia tras una exitosa primera emisión del ciclo.

El Puma Rodríguez era otro de los integrantes del jurado y al parecer sería el principal motivo de la abrupta salida del intérprete de Azul. Una “fuerte tensión entre ambos” figuraría entre los causantes del portazo que Castro le acaba de dar a Marcelo Tinelli, productor y conductor del reality que se espera regrese a la pantalla en octubre para su segunda temporada.



Cristian Castro formaba parte del programa Canta Conmigo Ahora. Foto: Instagram @cristiancastro

“Este último fin de semana a Cristián Castro lo invitaron a un asado espectacular. Lo hizo uno de los jurados de Canta Conmigo Ahora y al Puma no lo invitaron. Igual, el Puma se había ido a Miami”, reveló Luli Fernández, una reportera argentina, en el programa en Socios del Espectáculo.

Cómo le arrebató el lugar Chayanne a Cristián Castro en Canta conmigo

Por lo que se rumorea en la Argentina sería Chayanne quien se quedaría con el protagonismo que había alcanzado Castro en Canta conmigo. “Voy a contar la verdad. Hubo comunicación entre la producción de Chayanne y la producción de Marcelo Tinelli. Esto es verdad”, sostuvo la periodista argentina Laura Ubfal sobre el posible remplazo.



Chayanne habría sido convocado por la productora de Canta Conmigo. Foto: Instagram @chayanne

La comunicadora agregó que, si bien Chayanne no ingresaría como jurado, se espera que esté a la altura del espectáculo que brindaba Cristian Castro en cada una de sus apariciones en el programa. Según detalló, el puertorriqueño “es una figura mayor y no está para sentarse como jurado del Canta Conmigo Ahora, pero lo que me contaron, de muy buena fuente, es que puede ser que Chayanne venga a hacer una o dos galas”.