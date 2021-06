"Covid no respeta si eres atleta", dice Antonio Rosique sobre Steph Gómez

La muerte de Steph Gómez, exconcursante de "Exatlón" a causa de Covid-19, conmocionó a sus compañeros de "Exatlón" y Toño Rosique, su conductor, expresó:

“Es una pérdida muy dolorosa. Estar en Exatlón a veces les da a los concursantes un aura como de superhéroes, a veces no nos damos cuenta que también son personas de carne y hueso”.

La recordó como una gran atleta, una mujer que destacaba, entregada al deporte. Desafortunadamente, indicó, ya había tenido dos incidentes relacionados con su salud en el programa.

“Recuerdo que en su primera temporada (que fue la tercera de "Exatlón") ella tuvo una afección respiratoria y por eso fue dada de baja, luego tuvo su revancha en la cuarta temporada y allí vino su fractura en la tibia”, comentó.

Lee también: Tras muerte de Steph Gómez, "Exatlón México", un programa ¿"maldito"?

A raíz de su fallecimiento, a la edad de 30 años, Rosique pidió hacer conciencia sobre el coronavirus y a no bajar la guardia.

“Fueron dos temporadas las que conviví con Steph y demostró esa fuerza, temperamento y personalidad. El coronavirus no respeta si eres atleta o si nunca has hecho deporte en tu vida, no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo”, señaló.

Rosique enfatizó que tras su muerte, se queda con su ejemplo, con lo que ella transmitía.

Lee también: "Exatlón México": Steph Gómez ya había tenido problemas de salud: Antonio Rosique

“Me quedo con el aprendizaje, ganara o perdiera era una atleta digna, sin importar si los oponentes eran más poderosos, ella iba a salir a dar la cara”.

Steph Gómez perdió la vida el lunes en un hospital de Puebla, al que fue ingresada el pasado 26 de mayo. Fue en el episodio 67 de la tercera temporada del reality, transmitido el 19 de noviembre de 2019, que Steph abandonó la competencia debido a una infección en las vías respiratorias.