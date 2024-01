Corte de Los Ángeles niega a Cher la tutela legal de su hijo Elijah

Cher no tendrá la custodia de su hijo Elijah Allman, de 47 años, al menos no por el momento, ya que una juez de Los Ángeles decidió declinar la petición de la cantante de ser la tutora legal del músico y la única de poder administrar sus recursos financieros.

A finales de diciembre del 2023, la cantante de 77 solicitó a la corte le concedieran el cuidado temporal de su hijo y los bienes de este, al considerarlo "incapaz de administrar sus propios recursos"; sin embargo, dicha solicitud le fue negada, ya que los abogados de la intérprete de "Believe" no compartieron información confidencial y que era necesaria para preparar el caso con los representantes de Elijah, reveló el diario "Daily Mail.

Según el medio el equipo de Cher se comunicó 24 horas antes de la audiencia con el de Allman y les negaron el acceso a detalles importantes; pese a esto, la jueza programó una segunda audiencia para el próximo 29 de enero y ha pedido a Cher que la información completa sea entregada a los abogados de su hijo una semana antes de la visita a la corte.





Lee también Cher solicita la tutela legal de su hijo Elijah, alega problemas de salud mental y abuso de sustancias

Por su parte, Elijah se negó por completo a someterse a este figura legal asegurando que no existe ninguna razón de peso, que se encuentra luchando contra sus adicciones y que está comprometido con administrar su dinero de una manera responsable:

"Una tutela del patrimonio no es necesaria , no existe ninguna razón para el nombramiento de un tutor. Estoy limpio y sobrio de sustancias desde hace más de 90 días y soy totalmente capaz y comprometido a administrar el dinero que recibo del fideicomiso que me dejó mi difunto padre”, escribió en una declaración jurada.

Esta no es la primera vez que la también actriz se convierte en noticia por los problemas de adicciones de su hijo, en octubre del 2023 se sinceró sobre la situación de su hijo, luego de que su exnuera, Marieangela King, la acusara de haber planeado el secuestro del músico.

En ese entonces, aunque sin dar detalles, Cher negó al New York Post cualquier señalamiento en su contra, lo que sí dejó claro es que como madre estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por el bienestar de sus hijos: "No lo hice, y si lo hice, no diría que lo hice", dijo.

Lee también Cher recibe ataques de su exnuera tras buscar obtener la tutela legal de su hijo