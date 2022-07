Corren a Coco Levy y por fin habla: “Les di consejos”

La empresa Videocine tuvo que despedir a Coco Levy para que él diera su versión sobre los señalamientos de dos actrices en su contra, por abuso sexual y violación a la intimidad.

Hace 17 días, el productor lanzó un video en el que, sin dar explicaciones, negó las acusaciones de Danna Ponce, quien acababa de denunciarlo por abusar físicamente de ella.

Ayer, Videocine, empresa en la que trabajó como productor de contenidos, publicó un comunicado en el que informó que había rescindido la relación laboral con Levy y se encontraba colaborando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en varias dirigencias.

“El señor Jorge ‘N’, como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores/actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos”, dijo la empresa.

En un mensaje de casi dos minutos publicado en Instagram, Levy dijo que intentó aconsejar a las mujeres que lo acusan.

“A ellas y muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz. Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y que explotaran su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta, me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos”.

Hace tres semanas, dos actrices denunciaron legalmente al hijo de Talina Fernández, una de ellas por abuso sexual. Ambas afirmaron que con la promesa de oportunidades laborales llegó a solicitarles fotos desnudas.

Desde entonces, se han ido sumando varios testimonios similares a los reveladas por las denunciantes y esta semana se publicó una carta abierta con 549 firmas de actrices, cineastas, actores y técnicas fílmicas que solicitaban a Videocine pronunciarse al respecto.

En el video, Levy afirma que ha ocupado estas últimas semanas para reflexionar lo que hizo mal: “Una persona se sintió abusada porque la invité a una fiesta donde no se sintió cómoda; una más me ha visitado de manera regular por casi seis años con quien tampoco he tenido ningún contacto físico y dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos”.

Tras ofrecer disculpas, el también empresario reiteró que su única intención era apoyar a las actrices y jamás vulnerarlas. Anunció que ahora su lucha será para fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia